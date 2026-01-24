Samsung Galaxy Watch Ultra 2025 économisez 200€

Pour la fin des soldes, Samsung brade sa montre haut de gamme La Galaxy Watch Ultra 2025. Si vous avez envie d’une montre connectée performante c’est le moment !
La Samsung Galaxy Watch Ultra (2025) 47mm Bluetooth+ 4G
Vous avez le choix pour la couleur !
Quelques infos sur la Samsung Galaxy Watch Ultra 2025
La Galaxy Watch Ultra de Samsung, est une montre connectée qui repousse les limites de la technologie portable. Elle offre une élégance intemporelle avec son design et une résistance accrue grâce à son boîtier en titane de 47mm et son verre en saphir.
Son écran Super AMOLED de 1,5 pouces affiche une résolution de 480×480 pixels, permettant une clarté exceptionnelle des informations.
Dotée du nouvel OS Wear OS Powered by Samsung 5.0 et One UI Watch 6.0, la montre propose un accès à un large éventail d’applications Google.
La Galaxy Watch Ultra est aussi un outil de santé et de sport avancé. Elle dispose des capteurs de fréquence cardiaque, un électrocardiogramme, une mesure de la tension artérielle et plus.
Sa batterie de 590 mAh assure une autonomie prolongée. Sa connectivité est à la pointe avec Bluetooth 5.3, Wi-Fi, NFC et GPS double fréquence pour une localisation plus précise. Suivez ce lien pour l’acheter.
