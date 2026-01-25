Soldes Honor 400 + tablette + écouteurs à moins de 600€

Pendant le soldes profitez pour quelques jours de ce bon plan sur le Honor 400 ! C’est un pack à moins de 600€. Vous réalisez une économie de 279.80€.
Le Honor 400 + la tablette Honor Pad 10 + les écouteurs Honor Choice earbuds S8 est à 599.90€. Suivez ce lien pour l’acheter !
Ce smartphone est taillé pour la photo et l’IA. Il regorge de fonctionnalités faciles à activer sans être pour autant un technophile ! Il dispose d’une très bonne autonomie.
Le smartphone est disponible depuis mai 2025, il a obtenu la note de 8/10 à notre test.
Honor 400 – La fiche technique
|Honor 400 – 5G
|Ecran
|6,55 pouces AMOLED – (60Hz ->120Hz) HDR10+
|Définition
|2736 x 1264 pixels – pics 5000nits
|Processeur
|Snapdragon 7 Gen 3
|RAM
|8/12Go DDRX4
|Stockage
|256/512Go UFS 3.1
|Mises à jour
|6 ans mise à jour OS et sécurité
|Caméras arrières
|200MP 1/1,4” (f/1.9) OIS – EIS + UGA 12MP (112°) – Vidéo 4K/30ims
|Caméras frontales
|50MP (f/2.0)
|IP68IP66/
|IP65
|Batterie
|5300mAh
|Charge rapide
|66W, non fourni
|Dual SIM
|Double NanoSim
|Lecteur empreintes
|Sous l’écran
|Connectivité
|WiFi 6, Bluetooth 5.2, NFC
|Audio
|2 haut-parleurs
|Android
|Android 15 – MagicOS 9
|Dimensions
|165,5 x 74,6 x 7,3 mm – 184g