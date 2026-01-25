Soldes Honor 400 + tablette + écouteurs à moins de 600€

Par / 25/01/2026 / Bon Plan, Honor 400, soldes

Pendant le soldes profitez pour quelques jours de ce bon plan sur le Honor 400 !  C’est un pack à moins de 600€. Vous réalisez une économie de 279.80€.

Le Honor 400 + la tablette Honor Pad 10 + les écouteurs Honor Choice earbuds S8 est à 599.90€. Suivez ce lien pour l’acheter ! 

Honor 400 lancement

Ce smartphone est taillé pour la photo et l’IA. Il regorge de fonctionnalités faciles à activer sans être pour autant un technophile ! Il dispose d’une très bonne autonomie.
Le smartphone est disponible depuis mai 2025, il a obtenu la note de 8/10 à notre test. 

En cliquant sur nos liens vous contribuez à soutenir notre site entièrement gratuit et ça ne vous coûte pas plus cher Merci ;)
Découvrez d’autres bons plans dans notre rubrique ici.

Honor 400 – La fiche technique

Honor 400 – 5G
Ecran 6,55 pouces AMOLED – (60Hz ->120Hz) HDR10+
Définition 2736 x 1264 pixels – pics 5000nits 
Processeur Snapdragon 7 Gen 3
RAM 8/12Go DDRX4
Stockage 256/512Go UFS 3.1
Mises à jour  6 ans mise à jour OS et sécurité
Caméras arrières 200MP 1/1,4” (f/1.9) OIS – EIS + UGA 12MP (112°) – Vidéo 4K/30ims
Caméras frontales 50MP (f/2.0)
IP68IP66/ IP65
Batterie 5300mAh
Charge rapide 66W, non fourni
Dual SIM Double NanoSim
Lecteur empreintes Sous l’écran
Connectivité WiFi 6, Bluetooth 5.2, NFC
Audio 2 haut-parleurs
Android Android 15 – MagicOS 9
Dimensions 165,5 x 74,6 x 7,3 mm – 184g

 

Publications similaires

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *


Retour en haut