Avis sur 2 mangas sanguinaires : Blood Crawling Princess et Vavam Vampire

Un peu de gore à lire pendant les vacances ? Voici deux manga où le sang domine.
Vavam Vampire de Hiromasa Okujima (Crunchyroll) est le plus “léger”. Blood Crawling Princess de Yuki Azuma (Kurokawa) est carrément dur.
A propos de Blood Crawling Princess
La princesse Evita menait une vie modeste mais heureuse dans son petit royaume jusqu’au jour où le pays voisin attaque sans préavis. Elle assiste, impuissante, au sac de ses terres et au massacre de sa famille. Seule survivante, Evita est vendue à une maison close, où elle devient la prostituée Priscilla. Alors qu’elle semble condamnée à une vie de torture aux mains du troisième fils du souverain, les cloches de la révolte sonnent enfin.
Ce qu’on en pense
Ce premier tome frappe fort, tant par son atmosphère pesante que par son héroïne brisée mais vengeresse.
Cette lecture réservée à un public averti promet une saga faite de rébellion et de stratégie où le sang et la vengeance sont au cœur du sujet. Les graphismes de Seinen sont saisissants, acérés. L’histoire entre sensualité et violence, à ne pas mettre entre toutes les mains. Cliquez ici pour l’acheter.
A propos de Vavam Vampire
Ranmaru Mori vit et travaille aux bains de la Carpe, tenus par la famille Tatsuno depuis des générations. Le jeune homme est particulièrement proche de Rihito qui s’apprête à entrer au lycée. Tel un grand frère bienveillant, il est toujours là pour offrir un conseil ou veiller sur l’adolescent dans l’ombre. Après tout, Rihito lui a sauvé la vie, il y a des années de ça.
Depuis, Ranmaru attend le moment idéal pour le dévorer.
Car l’employé modèle est un vampire de 450 piges et surtout un fin gourmet ! Il fera tout pour protéger Rihito jusqu’à sa majorité : quand le sang des jeunes hommes purs est le plus délicieux. Mais le lycée, c’est l’arrivée de tous les vices dans l’existence d’un garçon entre sorties en tre potes, filles et rites de passage… Pour espérer croquer le fruit de son travail acharné, le vampire va devoir se démener !
Ce qu’on en pense
C’est le tome 1 de la série à classer entre Slice of life, humour noir et absurde avec un zeste de tension vampirique.
Cet opus étonne, il se place entre comédie et frissons. On le conseille à celles et ceux qui aiment les vampires et le second degré ! Cliquez ici pour acheter.
Trouvez d’autres Idées de lecture dans notre rubrique ici.