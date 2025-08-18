TCL 60 SE NXTPaper Test – Le smartphone qui se prend pour une liseuse

Le TCL 60 SE NXTPaper est un smartphone très particulier. Il se transforme en liseuse. On vous explique ce tour de magie dans notre test.
La réputation de TCL dans le milieu des TV n’est plus à faire. Le constructeur chinois met également à profit son savoir-faire dans les écrans pour les smartphones.
TCL a développé une technologie très particulière, baptisée NXTPaper. Elle transforme un smartphone ou une tablette en liseuse avec un écran qui imite le papier.
Avec le 60 SE NXTPaper, TCL veut démocratiser sa technologie en proposant son smartphone à un peu plus de 200€. Que vaut le TCL 60 SE NXTPaper ?
Nous vous proposons de le découvrir dans notre test complet, non sponsorisé.
TCL 60 SE NXTPaper – Design et ergonomie
Le design du TCL 60 SE NXTPaper est soigné. La coque arrière se divise en deux parties avec une bande brillante sur la gauche et une autre mate sur la droite. Les deux textures retiennent les traces de doigts. Le module photo circulaire vient casser les lignes sobres de l’appareil.
L’avant du smartphone est plat. Il accueille un écran de 6,67 pouces qui recouvre 91,15 % de l’avant de l’appareil. Il est entouré d’un cadre noir qui ne passe pas inaperçu avec un menton deux fois plus épais.
Les arêtes du smartphone auraient mérité d’être un peu adoucies pour garantir une prise en main plus ferme. Elle reste tout de même agréable grâce à son poids de 190 g et à ses dimensions contenues. Il mesure : 165,62 x 76,2 x 8,16 mm.
Certifié IP54, le TCL 60 SE NXTPaper résiste à la pluie mais pas plus. Élément plus rare, il est affublé d’une prise audio jack qui vous permet par exemple, d’écouter vos livres audio en toute sérénité.
L’écran NXTPaper
Les smartphones TCL équipés de la technologie NXTPaper embarquent un écran très particulier. Il ne s’agit pas d’une dalle OLED, ni même d’un écran e-ink.
Cette technologie améliorée au fil des années par TCL simule l’effet du papier tout en ayant la réactivité d’un écran couleur classique. Elle repose sur un écran LCD recouvert d’un revêtement mat qui élimine les reflets, diminue la lumière bleue et prend soin de vos yeux.
Le dernier smartphone de TCL embarque une dalle NXTPaper 6,67 pouces dernière génération. Elle permet une utilisation plus polyvalente. L’écran affiche une résolution de 1600 x 720 pixels avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz.
Le niveau de luminosité est peu élevé. C’est un des points faible de la technologie NXTPaper. Il ne dépasse pas 550 nits. Déchiffrer l’écran au soleil devient vite difficile.
Cette dalle est très éloignée des standards actuels mais la technologie NXTPaper permet d’utiliser le smartphone en extérieur ou de lire un livre sans ressentir de fatigue des yeux.
Il faut aussi prendre en compte une autre facteur. La dalle est dépourvue de reflet mais l’angle de vision est catastrophique. Comme vous pouvez le voir ci-dessous, l’écran reste lisible en plein soleil mais vous devez vous placer exactement face au smartphone. Décalez vous et l’écran apparaît blanc.
NXTPaper – Trois modes d’affichage
Le TCL 60 SE NXTPaper vous offre plusieurs options d’affichage adaptées à différents cas de figure. Le premier se destine plutôt à l’utilisation classique du smartphone pour aller sur internet, regarder des photos, etc. Il affiche des couleurs vives avec une luminosité poussée à fond.
Pour des teintes plus vibrantes, veillez à désactiver le mode économie d’énergie. Il s’enclenche par défaut et descend en dessous d’un certain pourcentage. Les couleurs deviennent beaucoup plus intenses sans égaler un écran OLED.
Le smartphone passe en mode NXTPaper grâce à un bouton placé sur le côté. L’interface propose trois affichages adaptés à différents types de lecture.
Le premier reproduit des couleurs avec la sensation du papier. Les teintes sont un peu plus fades qu’avec le mode classique et la luminosité est moins élevée. C’est parfait pour lire des BD. Les pages s’affichent rapidement, sans aucun temps de latence comme on peut constater sur certaines liseuses.
Vous pouvez constater la différence de rendu entre les modes classique et papier couleur sur les photos ci-dessous.
Le deuxième mode propose un affichage en noir et blanc. Ce mode s’adapte très bien pour lire des livres numériques ou des mangas en conservant toutes les fonctionnalités du smartphone.
La dernière option est destinée aux passionnés de lecture. Le mode lecture sans distraction bascule le smartphone en noir et blanc avec l’interface dépouillée d’une liseuse. L’objectif est de se concentrer sur votre livre, débarrassé des fonctions superflues du smartphone. Cela permet au passage d’économiser de la batterie.
Il est tout de même possible de rajouter les applications de son choix comme Kindle.
Vous passez d’un mode à l’autre en 5 secondes en actionnant le bouton dédié ou en allant dans l’interface. Le bouton gère deux modes NXTPaper à la fois mais vous pouvez aussi lui assigner l’ouverture du panneau complet NXTPaper avec les trois options d’affichage.
Les performances
Le 60 SE NXTPaper s’appuie sur un processeur MediaTek Dimensity 6300. Il est accompagné de 8 Go de RAM et de 256 Go de stockage, extensibles via microSD jusqu’à 2 To. Cette architecture garantit une bonne fluidité dans l’utilisation du smartphone au quotidien.
Le processeur s’essouffle rapidement face aux gros jeux 3D mais vous pourrez tout de même jouer. Le jeu Call of Duty Mobile se lance avec des graphismes réglés sur le niveau moyen sans ralentissement majeur.
La partie audio est assurée par deux haut-parleurs qui manquent cruellement de basses.
L’autonomie
Une batterie de 5200 mAh se cache sous la coque du TCL 60 SE NXTPaper. Elle lui offre une journée d’autonomie. Elle varie en fonction de votre utilisation. Les jeux vidéo consomment beaucoup d’énergie.
Une partie de 15 minutes de Call of Duty avale 7 % de batterie. La moyenne des smartphones consomme généralement 5 % avec des réglages plus poussés. Si vous restez en mode Papier couleur ou Papier noir et blanc, vous pouvez espérer aller jusqu’à deux jours d’autonomie.
TCL promet jusqu’à 7 jours de lecture immersive en mode Max Ink.
La photo
L’appareil photo principal du TCL 60 SE NXTPaper rassemble un capteur de 50 MP et un ultra grand-angle de 5 MP. La photo n’est pas le point fort du smartphone. De jour, les clichés donnent le change avec des couleurs proches de la réalité.
On s’aperçoit qu’elles manquent de précision dès qu’on zoome un peu dans les clichés. Les détails sont encore plus épars sur les photos de nuit. Le bruit est très présent et les détails s’évanouissent.
Concernant les portraits et l’ultra grand-angle, on vous laisse juge.
TCL 60 SE NXTPaper – Ce qu’on en pense
IDBOOX suit la technologie NXTPaper depuis plusieurs années. Nous avions testé une première tablette en 2022 puis découvert le 50 Pro 5G à l’IFA 2024 et la tablette 11 Plus au MWC 2025.
Cette technologie est très loin d’égaler les écrans OLED mais elle progresse année après année. L’écran manque encore de contraste et le niveau de luminosité est encore faible mais la technologie NXTPaper a fait de gros progrès. Elle permet aujourd’hui de rendre le TCL 60 SE NXTPaper plus polyvalent.
On regrette que TCL n’ait pas poussé les caractéristiques techniques de son smartphone plus loin, notamment au niveau de la photo.
Le TCL 60 SE NXTPaper a tout de même pour lui sa capacité à se transformer en liseuse couleur ou noir et blanc en quelques secondes. Si vous êtes un gros lecteur d’ebook, de manga ou de BD, le TCL 60 SE NXTPaper possède des arguments pour vous séduire. Il peut venir en complément d’une liseuse sans pour autant remplacer un grand écran.
TCL 60 SE NXTPaper – La fiche technique complète
|TCL 60 SE NTXPaper – 5G
|Ecran
|6,67 pouces LCD NXTPaper – (60Hz -> 120z)
|Définition
|1600 x 720 pixels (263ppi) – pics 550nits
|Processeur
|MediaTek Dimensity 6300
|RAM
|8Go + 10Go virtuelle
|Stockage
|256Go extensibles jusqu’à 2To
|Mises à jour
|2 ans
|Caméras arrières
|50MP 1/25″” (f/1.8) + UGA 5MP (f/2.2) – Vidéo 1080/30ims
|Caméra frontale
|8MP (f/2.0)
|IP68
|IP54, prise audio jack
|Batterie
|5200mAh
|Charge rapide
|18W
|Dual SIM
|Double NanoSim
|Lecteur empreintes
|Sur le côté
|Connectivité
|WiFi 5, Bluetooth 5.4, NFC
|Audio
|2 haut-parleurs
|Android
|Android 15 – OxygenOS 15
|Dimensions
|165,62 x 76,2 x 8,16 mm – 190g