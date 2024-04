Comment jouir de la lecture ? Une lecture éclairante et un tantinet provocatrice

Comment jouir de la lecture ? de Clémentine Beauvais (Ed. La Martinière Jeunesse), est un texte à conseiller à partir de 15 ans.

Après les chiffres publiés sur les jeunes et la lecture (lire notre article), cet ouvrage tombe à point nommé !

D’emblée, le titre est perçu comme provocateur. Il donne le ton, l’objectif et l’objet de cet opuscule destiné aux jeunes pour les faire réfléchir autrement.

JOUIR induit que le lecteur peut faire un lien entre le plaisir sexuel et celui procuré par la lecture ; l’objectif assigné à l’ouvrage est induit par le COMMENT et l’objet est celui de la lecture.

Ecrit sur un mode très direct et enlevé, on a l’impression d’écouter un podcast. Vient une exégèse exhaustive du plaisir de lire, presque une entomologie, une dissection d’insecte. L’insecte est ici la lecture et les effets qu’elle produit sur le lecteur.

Il s’agit en fait d’une exhortation à ressentir dans sa chair les émotions suscitées par la lecture d’un texte. Que se passe-t-il alors dans le corps du lecteur ? Y pensons-nous même seulement ? Prenons-nous suffisamment de recul, nous, êtres conditionnés depuis toujours à lire le plus souvent sous contrainte ?

S’ensuit une typologie de possibles ressentis qualifiés par l’autrice de passion expurgatoire, délice addictif, transports échappatoires ou encore de soulagement identificatoire, plénitude existentielle, etc.

Ce petit fascicule broché de 30 pages est une invitation à interroger nos pratiques de lecture, à les regarder d’un point de vue critique et sensoriel pour faire un lien conscient entre plaisir et désir de lire.

Selon l’autrice, le plaisir de lire est politique, socialement et culturellement déterminé. Charge à nous, lecteurs, de déconstruire nos schémas pour réapprendre et ainsi découvrir le vrai plaisir de lire. Un vrai programme d’introspection salutaire que je recommande vivement à tout le monde.

Un petit fascicule qui peut provoquer un tsunami dans les familles, les écoles, les bibliothèques mais tellement sensible et vrai … à découvrir sans modération !

Chronique rédigée par Florence Lesavre et Régine Barat

