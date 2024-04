Les jeunes et la lecture, faut-il s’inquiéter ? Chiffres clés 2024 et infographie

« Les jeunes Français et la lecture ». Le CNL dévoile les chiffres de la nouvelle étude concernant les pratiques et les envies de lire des livres chez les jeunes français.

1500 jeunes de 7 à 19 ans ont été interrogés par Ipsos afin de mesurer les pratiques, les leviers et les freins en matière de lecture.

Cette nouvelle étude d’envergure fait suite à celle menée en 2022 par le Centre National du Livre (CNL). Lire les chiffres ici.

Les jeunes aiment lire mais décrochent

Si 84% des jeunes lisent pour l’école, leurs études ou leur travail (soit -2 pts vs 2022 et -6 pts vs 2016), chez les 16-19 ans, cette proportion chute à 68% pour les filles (vs 74% en 2022, soit -6 pts) et 59% chez les garçons (vs 68% en 2022, soit -9 pts).



Autre donnée intéressante, 32% lisent tous les jours ou presque, c’est 4 points de moins qu’en 2022.



La situation est pire encore dans le cadre des lectures Loisirs. Ils sont 81% à lire au global (soit -2 pts vs 2022). De plus, chez les 16-19 ans, ils ne sont plus que 74% à le faire chez les filles (vs 85% en 2022, soit -11 pts) et 50% chez les garçons (vs 65% en 2022, soit -15 pts). Au global 19% des jeunes affirment ne pas aimer lire !



Malgré les valeurs fortes toujours associées à la lecture, plus d’1 jeune sur 3 préfère faire autre chose de son temps libre.

La faute aux écrans ?

Un jeune passe 10 fois plus de temps sur les écrans qu’à lire un livre papier.

Ils passent 19mn par jour à lire pour le plaisir (-2mn vs 2022). Le décrochage s’accentue chez les 16-19 ans.

En effet, le temps de lecture est de 17 minutes par jour chez les filles et de 7 minutes chez les garçons. En revanche, ils sont 3h11 par jour sur les écrans (hors lecture d’ebooks).



Autre point d’inquiétude, quand les jeunes lisent ils font souvent autre chose en même temps. C’est le cas pour 48% d’entre eux et 69% des young adults (+5 points vs 2022).

Qu’est-ce qu’ils aiment lire ?

Même si le roman se défend plutôt bien, la jeunesse plébiscite les Mangas, la BD et les Comics. C’est une hausse de 4 points vs 2022.

Le manga est surreprésenté avec ¾ des lectures personnelles pour les 13 – 15 ans. La romance et particulièrement la Dark Romance cartonnent, c’est +9 points vs 2022 et surtout chez les lecteurs de 16 à 19 ans.

Quid du livre numérique et du livre audio, la bonne nouvelle ?

Bonne nouvelle la lecture ou l’écoute de livres sur smartphones (+6 points) est en hausse. En effet, 44% des sondés ont déjà lu un livre numérique (+11 points). 3/4 déclarent bien aimer cela, (+7 pts).



Là encore le manga est plébiscité pour ce mode de lecture (49%). Par ailleurs, 42% déclarent avoir déjà écouté un livre audio, et 43% un podcast. Voir le détail dans le graphique ci-dessous.





Quelques lueurs d’espoir

Malgré ce portrait plutôt négatif, les écrans contribuent un peu à amener les enfants et les ados vers la lecture.



Par exemple : 10% ont déjà eu envie de lire un livre grâce à une personnalité suivie sur les réseaux sociaux. Les lecteurs choisissent plus fortement qu’avant leurs livres après en avoir entendu parler sur les réseaux sociaux (+5 pts) ou par un influenceur livre (+7 pts).

Ils ont aussi davantage envie de lire un livre après avoir vu une série ou un film sur une plateforme (66% des lecteurs loisirs ; +12 pts).



Lorsqu’ils utilisent les réseaux sociaux pour s’informer sur les livres, les lecteurs loisirs se tournent prioritairement vers YouTube, avant TikTok et Instagram.



De plus, La famille reste un important prescripteur de livres, puisque plus de la moitié des lecteurs loisirs suivent les conseils de leurs proches, notamment de leur maman à 38% !

D’ailleurs, 90% se souviennent que les parents leur lisaient des livres quand ils étaient petits et 61%% adoraient ça !

Mais les parents semblent aussi s’éloigner de la lecture. 18% des jeunes déclarent que leurs parents ne lisent pas du tout aujourd’hui, c’est 5 points de plus !

Et finalement, au global, 81% des jeunes déclarent aimer lire. Alors transmettre l’envie de lire est plus que jamais important, nous avons tous une mission à accomplir en ce sens !

