Cétacés – le très beau livre pour découvrir les géants des mers

Amandine Delaunay propose aux jeunes lecteurs dès 8 ans de découvrir les cétacés.

Cétacés (Ed. La Martinière) est un livre grand format qui intéressera les passionnés des océans petits ou grands.





Beau par ses illustrations et passionnants par son contenu, on découvre pas à pas les géants des mers, leur morphologie, la façon dont ils se nourrissent, leur intelligence, la reproduction etc.



Dans Cétacés, l’autrice invite à une immersion complète à la rencontre des baleines, des narvals, des marsouins, des bélougas … Entre imaginaire et documentaire, la lecture est fascinante à l’image de ces animaux à la fois attachants et nécessaires à notre planète.



Comment les protéger, les comprendre ? Cétacés délivre toutes les clés pour faire grandir les connaissances ! Les textes sont courts et vont à l’essentiel, la ludique est ludique et sérieuse.

C’est un coup de cœur à la rédaction !

