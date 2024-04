Conseil de lecture – Le 10ème Doctor Who se réincarne dans un Comics

Doctor Who, il était une fois un seigneur du temps est une nouvelle aventure éditée chez Black River. C’est la première fois que le 10ème docteur fait atterrir le Tardis dans un comics.

Doctor Who – Ce qu’on en pense

On ne présente plus Doctor Who. Cet infatigable voyageur du temps a séduit 77 millions de téléspectateurs. Ses aventures fantastiques ont conquis les fans du monde entier jusqu’à l’élever au rang d’icône de la Pop Culture.

A l’occasion du 60ème anniversaire de la série, le Doctor Who s’offre un voyage dans l’univers des Comics. C’est la première fois qu’il apparaît sous les traits du 10ème docteur dans un Comics. Il était incarné sur le petit écran par David Tennant.

Cette édition inédite rassemble deux histoires aussi savoureuses que celles de la série. Comme les épisodes de la série, les deux histoires sont tellement décalées qu’il est très difficile de les résumer.

On vous mettra juste l’eau à la bouche en vous disant que le premier voyage sur la planète Bobalabinko est une vraie réussite. Fidèles à eux-mêmes le Doctor Who et Martha Jones courent dans tous les sens pour échapper à la mort.

Le deuxième récit se penche sur le 9ème docteur mais on regrette qu’il soit si court. Dommage que cette réincarnation du 10ème docteur se limite à un One Shot.

Doctor Who Il était une fois un seigneur du temps – Le résumé

Martha Jones, la compagne de voyage du Docteur a été capturée par les effroyables Pyromeths, et son seul espoir de survie est de les distraire en leur contant trois histoires sensationnelles du Docteur, affrontant ses ennemis les plus meurtriers.

