Google Pixel 8a – Prix, date de sortie, caractéristiques, on vous dit tout

Prix, date de sortie, caractéristiques, le Pixel 8a révèle ses derniers secrets. Voici ce qu’il faut savoir.

Le Google Pixel 8a arrive bientôt. C’est le moment de faire le bilan de tout ce qu’on sait sur le prochain smartphone de Google.

Pixel 8a – La date de sortie

Cela ne fait plus aucun doute, le Pixel 8a sera dévoilé le 14 mai lors de la Google I/O. En attendant la conférence officielle, le Pixel 8a se dévoile un peu plus chaque jour.

Parallèlement aux multiples rendus 3D qui ont inondés la toile, plusieurs photos live ont confirmé son design. Le Pixel 8a est un smartphone milieu de gamme sa silhouette est beaucoup plus massive que celle des Pixel 8. Les lignes sont également beaucoup plus arrondies que celles du Pixel 7a que vous pouvez voir sur la photo ci-dessus.

Les velléités des changements de Google n’ont pas été jusqu’à affiner le cadre noir qui entoure l’écran. Il est vraiment épais. L’essentiel n’est pas là.

Le même processeur que le Pixel 8 Pro ?

Au-delà de son apparence, le Pixel 8a est un smartphone milieu de gamme mais avec toute la puissance de l’intelligence artificielle de Google. Le Pixel 8a serait propulsé par un processeur Tensor G3 comme les Pixel 8 et Pixel 8 Pro. On imagine que ce processeur lui ouvrira les portes des mêmes fonctionnalités IA.

Cette puce serait accompagnée de 8Go de RAM et de 128Go de stockage.

Pour le reste des caractéristiques, son écran mesure 6,1 pouces et il possèderait une résolution Full HD+ avec un taux de rafraichissement de 90Hz. Une récente rumeur parle même d’une fréquence de 120Hz mais c’est peu probable. Il faut bien laisser quelques avantages aux Pixel 8 et Pixel 8 Pro.

En revanche, le taux de luminosité de cette dalle pourrait passer de 1000nits à 1400nits. L’apparition sur la toile de la boite du Pixel 8a confirme que sa batterie de 4500mAh est compatible avec la recharge filaire 27W. La double caméra arrière serait composée d’une caméra principale de 64MP et d’un ultra grand-angle de 13MP.

Google Pixel 8 a – Un prix en hausse ?

Terminons par le prix. Le Pixel 8a est apparu sur le site d’un revendeur allemand et il démarrait à 570€. C’est beaucoup plus que les 499€ du Pixel 7a et qui est actuellement en promo..

Pour ce prix vous pourrez choisir, votre Pixel 8a parmi quatre couleurs : bleue, porcelaine, menthe, et obsidienne. Vous pouvez les admirer ci-dessous grâce aux leaker ArsèneLupin.

