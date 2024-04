Avis livre – De délicieux enfants – Mais qui sont ces monstres ?

Flore Vesco, autrice plusieurs fois récompensée, revient à L’Ecole des Loisirs avec son nouveau roman, De délicieux enfants.

D’Or et d’oreillers (voir la chronique) avait été un véritable coup de cœur. C’est donc avec beaucoup d’envie, et d’attentes, que nous avons découvert son nouveau roman jeunesse.





Ici, Flore Vesco emprunte le conte du Petit Poucet pour le réécrire et le façonner à sa façon, comme elle sait si bien le faire. Les points de vue sont multiples et apportent un beau rythme au récit – et des voix très, très différentes. Cela demande un petit temps d’adaptation (pour « rentrer » dans le roman) au début.

Le récit est maîtrisé, plein de rebondissements. Il se découvre à chaque chapitre, au rythme et au bon vouloir de Flore Vesco, grâce à de nombreux mystères et à sa plume toujours poétique.

Parmi les thématiques abordées par l’autrice, on retrouve bien entendu la question du statut de la femme, les relations familiales et les relations hommes-femmes, mais aussi les attentes de la société…

Aventures, mystère, personnages complexes mais surtout un conte avec une fin ouverte : tout est réuni pour faire de cette lecture un moment d’évasion qui ne nous laisse pas sur notre faim !

À partir de 13 ans. Pour lire un extrait ou acheter ce livre Cliquez ici ou Cliquez ici

Envie de Lire ? Trouvez des Idées BOOX dans notre rubrique ici

Suivez toute l’actualité de IDBOOX sur Google Actualités

Résumé éditeur

Depuis des jours, les écuelles sont vides, tout comme les estomacs. Dans leur maison au fond des bois, le père et la mère désespèrent de nourrir leur chère progéniture. Sept bouches voraces. Sept enfants espiègles qui ont déjà bien grandi. Sauf Tipou. Difficile de trouver sa place, quand on en prend si peu… Du haut de ses treize ans, Tipou rêve d’aventure. Cela tombe bien : la forêt noire et profonde cache d’inquiétants mystères. Qui sème ces feuilles et baies sanglantes ? Pour le découvrir il vous suffit, à vos risques et périls, de suivre les traces…