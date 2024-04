Conseil de lecture manga – « Hokkaido Gals Are Super Adorable »

« Hokkaido Gals Are Super Adorable » est une comédie romantique de Kai Ikada publiée chez Crunchyroll.

« Hokkaido Gals Are Super Adorable » – Ce qu’on en pense

Ce manga nous emmène sur l’archipel d’Hokkaido au nord Japon pour découvrir les Gals. Si vous ne savez pas ce qu’est une Gals, ces jeunes filles sont définies comme des fans de shopping, de fringues. Elles sont totalement fashion.

Kai Ikada entend donc nous faire découvrir les spécificités d’Hokkaido à travers un triangle amoureux entre un adolescent peu dégourdi et deux Gals. Attendez-vous à une prolifération de décolletés plongeants, d’apparitions furtives de petites culottes blanches et de quiproquos. « Hokkaido Gals Are Super Adorable » est un classique du genre, drôle et plein de peps.

Une remarque toute de même. Derrière l’apparente insouciance de cette histoire, le message véhiculé donne une image discutable de la femme. Tsubasa est un lycéen avec les hormones en ébullition. Minami est une jeune fille volontaire et naturelle qu’il va très vite la qualifier de succube et de tentatrice. On fait mieux comme image.

Il rencontre par la suite Sayuri, une jeune fille classe, sérieuse, policée avec de longs cheveux noirs. Elle est présentée comme la Gal parfaite. On remarquera au passage que Minani est blonde avec des traits plutôt caucasiens et Sayuri est asiatique. Tout cela est assez dérangeant.

Hokkaido Gals Are Super Adorable est disponible en édition simple ou en édition limitée. Cette dernière inclut dans le coffret :

– Le premier volume de la série

– 3 ex-libris

– 1 carte d’abonnement Crunchyroll (durée de 30 jours)

Hokkaido Gals Are Super Adorable T1 – Le résumé de l’histoire

Lorsque Tsubasa, lycéen à Tokyo, quitte la capitale pour s’installer dans le nord du Japon en plein hiver il ne s’attend pas à une telle galère ! Perdu et glacé, à trois heures de marche de sa nouvelle résidence, il tombe par chance sur un arrêt de bus.

Il y rencontre la jolie Minami Fuyuki, légèrement vêtue malgré les températures négatives… Hokkaido lui réserverait-il un accueil plus chaleureux que prévu ?

