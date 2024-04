Louvre Olympique – Un livre pour vivre l’émotion des Jeux olympiques

Daniel Soulié et Marjolaine Leray publient Louvre Olympique – Le sport dans la Grèce antique (Editions Courtes et longues), une lecture à conseiller à partir de 10 ans.

Ce livre est une invitation à aller faire un marathon archéologique dans un des plus célèbres musées du monde : le Louvre.

Dans le cadre de l’exposition L’ Olympisme qui vient d’ouvrir ses portes au Louvre, cet album resitue les jeux olympiques dans leur contexte originel grâce aux représentations artistiques figurant sur les vestiges retrouvés avant le début de notre ère, au 1er siècle av JC.

Chaque double page présente un sujet de manière didactique parmi lesquels les sports en lice à l’époque, les athlètes et leur préparation, les lieux où se déroulaient les jeux, qui étaient alors plutôt des concours.

Dans les descriptions, à la fois sobres et documentées, le lecteur puise une richesse d’informations, par exemple sur les épreuves, les tenues des athlètes (nus pour les hommes !), la place des femmes, etc.

Le court glossaire est d’un réel secours pour s’acculturer avec des termes savants. Et bienvenus sont les petits cartouches « Le savais-tu ? ». Ils dynamisent les sujets qui pourraient paraitre par trop érudits au jeune (ou moins jeune) lecteur.

En cette année de Jeux Olympiques, ce album est bienvenu pour élargir sa culture en s’amusant. A mettre entre toutes les mains des parents qui sauront aiguiser la curiosité des enfants après avoir assouvi la leur.

