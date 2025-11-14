Samsung Galaxy S25 Ultra, son prix vole en éclat avant le Black Friday

Le Galaxy S25 Ultra à moins de 900€. On ne pensait pas voir ça un jour. Samsung en a des sueurs froides.
C’est le deal incontournable de ce pré-Black Friday. Le fleuron de Samsung est proposé à un prix qui a été rarement aussi bas.
Le Galaxy S25 Ultra 12/256 Go est affiché à 948,98€ mais grâce au code 11FR85 (voir tous les codes), vous bénéficiez d’une remise de 85€. Ce rabais ramène le prix du Galaxy S25 Ultra à seulement 863,98€.
Vous pouvez cumuler une autre réduction si vous payez avec PayPal. Obtenez jusqu’à 33 € de réduction avec PayPal (y compris le Paiement en 4X PayPal). Voir les conditions sur le site (33 € de réduction pour toute commande d’au moins 299 €).
Cette offre est valable jusqu’au 19 novembre 2025. Au final, le Galaxy S25 Ultra vous revient à 830,98€.
Suivez ce lien pour l’acheter.
Samsung Galaxy S25 Ultra – Les caractéristiques techniques
|Galaxy S25 Ultra 5G
|Ecran
|6,8 pouces AMOLED X2 – (1Hz -> 120Hz)
|Définition
|3120 x 1440 pixels (513ppi) – pic 2600nits – Gorilla Glass Armor 2
|Processeur
|Snapdragon 8 Elite for Galaxy
|RAM
|12Go DDR5X
|Stockage
|256/512Go/1To UFS 4.0
|Mises à jour
|Sécurité jusqu’au 31 janvier 2032
|Caméras arrières
|200MP 1/1.3″ (f/1.7) + OIS, téléobjectif X3 10MP (f/2.4) + OIS, téléobjectif X5 50MP (f/3.4) + OIS, UGA 50MP 120° (f/2.0) – Vidéo 8K/30ims
|Caméras frontales
|12MP (f/2.2)
|IP68
|IP68
|Batterie
|5000mAh
|Charge rapide
|recharge 45W (non fourni), 25W sans fil, inversée 4,5W
|Dual SIM
|Double NanoSim
|Lecteur empreintes
|Sous l’écran ultrasonique
|Connectivité
|NFC, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4
|Audio
|2 haut-parleurs stéréo, HDR 10+
|Android
|Android 15 – OneUI 7
|Dimensions
|162,8 x 77,6 x 8,2mm – 218g