John Singer Sargent – Eblouir Paris : un catalogue aussi beau que l’exposition

Le Musée d’Orsay consacre actuellement une exposition dédiée à John Singer Sargent. Pour compléter cet évènement, Gallimard et le musée publient un catalogue exceptionnel.
Il s’agit la première monographie publiée en France sur John Singer Sargent.
Son portrait de “Madame X” est considéré Outre Atlantique comme la Joconde du Metropolitan Museum of Art à New York.
S’il est l’un des peintres les plus connus aux Etats-Unis, l’artiste reste pourtant peu connu en France.
Pour remédier à cela, Caroline Corbeau-Parsons et Paul Perrin proposent cet ouvrage en complément de l’exposition.
Les auteurs se concentrent sur les dix premières années de la carrière de John Singer Sargent (1874 – 1884).
Ce très beau livre raconte comment Singer Sargent travaillait, détaille son style inimitable. Il s’intéresse aussi à la façon dont les amateurs d’art ont reçu ses créations. Certains critiques, à l’époque, estimaient qu’il était le digne héritier de Velázquez !
Le catalogue d’exposition de 256 pages est une bible pour tout savoir sur ce peintre adulé de son vivant.
Les commentaires accessibles et passionnants sont agrémentés de 256 illustrations, certaines sur des doubles pages. Le livre est somptueux et mérite toute l’attention du public.
Pour acheter ce livre Cliquez ici ou Cliquez ici
A propos de : John Singer Sargent – Eblouir Paris
Né en Italie de parents américains, le peintre John Singer Sargent (1856-1925) passe l’essentiel de sa carrière à Londres et le plus clair de sa vie à voyager.
Paris sera pour lui bien plus qu’une simple étape. Lorsqu’il s’y installe en 1874, la capitale est en effervescence et le jeune artiste brillant y trouve sa voie.
Formé dans les ateliers de Carolus-Duran et de Léon Bonnat, Sargent séduit le Tout-Paris. Par la virtuosité de sa touche, la force de ses portraits et l’élégance de son regard, il impose son style singulier.
Le milieu artistique français salue ce talent hors du commun, qui choque parfois, avant que la reconnaissance ne cède peu à peu la place à une certaine méfiance… et à l’oubli au XXᵉ siècle. Cent ans après sa disparition, cette rétrospective exceptionnelle, rassemblant près de 130 œuvres majeures, redonne toute sa lumière à la période parisienne de Sargent – sans doute la plus décisive et la plus vibrante de sa carrière.
Réservez votre billet d’entrée à l’exposition ici.
Envie de voir des expos ? Trouvez de idées dans notre rubrique dédiée !