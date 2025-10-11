Samsung Galaxy Z Fold 7, une jolie remise pour ce smartphone stylé et efficace

Par / 11/10/2025 / Bon Plan, Galaxy Z Fold 7

Le Samsung Galaxy Fold 7 fait partie des meilleurs smartphones pliants de l’année 2025, il est en bon plan.

Vous pouvez le shopper à un prix très intéressant jusqu’au lundi 13 octobre 10H ! 

Samsung Galaxy Z Fold 7 bon plan

Le Galaxy Z Fold 7, 256Go est à 2102,05 euros. En utilisant le code SMASUNG10 au moment e la mise au panier, vous obtenez une remise immédiate de 210€. Et en plus vous recevez une paire des fameux écouteurs Galaxy BUDS3 ! Suivez ce lien pour l’acheter. 

La version 512GO est aussi en bon plan avec 220 euros de remise. Le smartphone passe à 2002,05€. Là encore les BUDS3 sont offerts. Suivez ce lien pour l’acheter. 

Si vous préférez la version 1To, sachez qu’il y a aussi une promo avec le code SAMSUNG10.  Il y a une remise de 250€ immédiate. Suivez ce lien pour l’acheter. 

Le Z Fold 7 est un smartphone très haut de gamme, fin, léger et hyper efficace. Il obtient l’excellente note de 8.6 / 10 à notre test. 
Découvrez toutes les caractéristiques techniques ci-dessous.

Samsung Galaxy Z Fold 7 – Ce qu’il faut savoir

Galaxy Z Fold 7 – 5G
Ecran Ecran externe 6,5 pouces Dynamic AMOLED X2 – (1Hz -> 120Hz)
Ecran interne 8 pouces Dynamic AMOLED X2 – (1Hz -> 120Hz)
Définition Ecran externe  2520 x 1080 pixels (Dynamic AMOLED 2X) – 2600nits
Ecran interne 2160 x 1856 pixels  (Dynamics AMOLED 2X) – 2600nits, HDR10+
Processeur Qualcomm Snapdragon 8 Elite 
RAM 12/16Go DDR5X
Stockage 256Go/512Go/1To
Mises à jour  7 ans OS et 7 ans sécurité
Caméras arrières 200MP 1/1.3″ (f/1.7) + OIS + UGA 12MP (f/2.2) + Téléobjectif X3 10MP (f/2.4) OIS – Vidéo 8K/30ims
Caméras frontales 10MP (f/2.2)
Frontal 10MP (f/2.2)
IP68 IP48
Batterie 4400mAh
Charge rapide 25W (non fourni), sans fil 15W
Dual SIM Double NanoSim
Lecteur empreintes Latéral
Connectivité WiFi 7, Bluetooth 5.4, NFC
Audio 2 haut-parleur
Android Android 16 – One UI 8
Dimensions Ouvert  158,4 x 143,2 x 4,2mm – 215g
Fermé  158,4 x 72,8 x 8,9mm

