Samsung Galaxy Z Fold 7, une jolie remise pour ce smartphone stylé et efficace

Le Samsung Galaxy Fold 7 fait partie des meilleurs smartphones pliants de l’année 2025, il est en bon plan.
Vous pouvez le shopper à un prix très intéressant jusqu’au lundi 13 octobre 10H !
Le Galaxy Z Fold 7, 256Go est à 2102,05 euros. En utilisant le code SMASUNG10 au moment e la mise au panier, vous obtenez une remise immédiate de 210€. Et en plus vous recevez une paire des fameux écouteurs Galaxy BUDS3 ! Suivez ce lien pour l’acheter.
La version 512GO est aussi en bon plan avec 220 euros de remise. Le smartphone passe à 2002,05€. Là encore les BUDS3 sont offerts. Suivez ce lien pour l’acheter.
Si vous préférez la version 1To, sachez qu’il y a aussi une promo avec le code SAMSUNG10. Il y a une remise de 250€ immédiate. Suivez ce lien pour l’acheter.
Le Z Fold 7 est un smartphone très haut de gamme, fin, léger et hyper efficace. Il obtient l’excellente note de 8.6 / 10 à notre test.
Découvrez toutes les caractéristiques techniques ci-dessous.
Samsung Galaxy Z Fold 7 – Ce qu’il faut savoir
|Galaxy Z Fold 7 – 5G
|Ecran
|Ecran externe 6,5 pouces Dynamic AMOLED X2 – (1Hz -> 120Hz)
Ecran interne 8 pouces Dynamic AMOLED X2 – (1Hz -> 120Hz)
|Définition
|Ecran externe 2520 x 1080 pixels (Dynamic AMOLED 2X) – 2600nits
Ecran interne 2160 x 1856 pixels (Dynamics AMOLED 2X) – 2600nits, HDR10+
|Processeur
|Qualcomm Snapdragon 8 Elite
|RAM
|12/16Go DDR5X
|Stockage
|256Go/512Go/1To
|Mises à jour
|7 ans OS et 7 ans sécurité
|Caméras arrières
|200MP 1/1.3″ (f/1.7) + OIS + UGA 12MP (f/2.2) + Téléobjectif X3 10MP (f/2.4) OIS – Vidéo 8K/30ims
|Caméras frontales
|10MP (f/2.2)
|IP68
|IP48
|Batterie
|4400mAh
|Charge rapide
|25W (non fourni), sans fil 15W
|Dual SIM
|Double NanoSim
|Lecteur empreintes
|Latéral
|Connectivité
|WiFi 7, Bluetooth 5.4, NFC
|Audio
|2 haut-parleur
|Android
|Android 16 – One UI 8
|Dimensions
|Ouvert 158,4 x 143,2 x 4,2mm – 215g
Fermé 158,4 x 72,8 x 8,9mm