L’Art de Elden Ring Shadow of the Erdtree, un artbook encore plus beau que le jeu

On ne présente plus Elden Ring le jeu d’action-RPG développé par FromSoftware sur un scénario de Hidetaka Miyazaki et de George R. R. Martin.
L’ouvrage L’Art de Elden Ring vous propose de prolonger l’expérience de jeu à travers un Artbook officiel de grande qualité. Comme son titre l’indique, il est entièrement consacré à l’extension Shadow of the Erdtree sortie en 2024.
Édité chez Manabooks, cet artbook est à la hauteur du jeu vidéo. On retrouve avec plaisir l’univers Dark Fantasy sombre et torturé de la terre des ombres.
Elden Ring – Un Artbook qui en met pleine les yeux
Cet ouvrage ne contient quasiment pas de texte. Il fait la part belle aux illustrations. Seules quelques légendes en français ponctuent les pages. Il regorge d’illustrations inédites qui s’étalent sur deux pages. Vous allez en prendre plein les yeux.
Cet Artbook exhaustif est découpé en six chapitres. Vous y découvrirez une galerie d’illustrations, des dessins conceptuels, un bestiaire d’ennemis et de boss, de multiples personnages, des armes et des objets.
L’Art de Elden Ring Shadow of the Erdtree vous invite à faire un voyage spectaculaire au cœur de la création artistique. Ça ne se refuse pas. Cliquez ici pour l’acheter ou Suivez ce lien pour l’acheter.
