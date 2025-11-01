Xiaomi Redmi Note 14 – Son prix est si petit qu’il fait trembler ses concurrents de peur

Le prix du Xiaomi Redmi Note 14 s’effondre et donne la chair de poule à ses concurrents. C’est le bon plan à ne pas manquer d’Halloween.
Avec son écran AMOLED de 6,6 pouces, sa caméra de 108MP et sa batterie de 5500mAh, le Redmi Note 14 fait partie des valeurs sûres des smartphones d’entrée de gamme. À ce prix-là il devient un incontournable.
Le Xiaomi Redmi Note 14 noir équipé de 256Go bénéficie d’une réduction de 32%. Son prix passe de 249,99€ à seulement 169,99€. Vous réalisez une économie immédiate de 80€.
Xiaomi Redmi Note 14 4G – Les points forts
Le Xiaomi Redmi Note 14 arbore un écran OLED de 6,67 pouces, protégé par une couche de verre Gorilla Glass 5. Son taux de rafraîchissement grimpe jusqu’à 120Hz. Il abrite un capteur d’empreintes et il est utilisable avec les doigts mouillés.
Xiaomi a glissé sous sa coque une batterie de 5500mAh compatible avec la recharge rapide 45W.
Un processeur MediaTek Helio G99 Ultra propulse le smartphone. Le Redmi Note 14 embarque une triple caméra qui repose sur un capteur principal de 108MP avec un système de photo IA. Pour ce prix difficile de faire mieux.
