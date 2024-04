Avis livre jeunesse – Trois lectures épanouissantes pour les enfants de 2 à 5 ans

En cette fin du mois d’avril nous avons choisi de vous parler de trois livres à destination des juniors.

La rédaction vous donne son avis sur Choupisson la vie en ver de David Périmony (Ed. de la Gouttière). Nino Dino, quel ennui! de Mim et Thierry Bedouet (Milan). La main qui dessine de Hervé Tullet (Bayard Jeunesse)

Choupisson la vie en ver

Résumé du livre

Paillasson, le candide choupisson, émerge difficilement d’une bonne nuit de sommeil. À peine réveillé, le jeune hérisson se retrouve dans une embarrassante situation : il a faim, mais ne sait pas quoi manger. Un escargot lui conseille alors de partir en quête d’un « vert de terre ». Mais qu’est-ce que ça peut bien être ? Heureusement, Paillasson fait rapidement la rencontre d’un étrange individu – petit, tout rose et rampant – qui accepte de lui venir en aide… En tout cas, il a l’air de drôlement s’y connaître en « vert »…

Pourquoi le lire

Nous avons apprécié l’histoire originale et mimi comme tout ! L’album est tout en dégradé de verts, un petit côté nature qui sent bon la chlorophylle !

On aime aussi les petits détails disséminés dans le livre. Ils donnent un petit côté malin à la lecture dans cette promenade champêtre rafraichissante !

Lecture conseillée dès 5 ans. Pour acheter ce livre Cliquez ici ou Cliquez ici

Chronique rédigée par Elizabeth Sutton

Nino et Dino quel ennui !

Résumé du livre

Nino Dino s’ennuie tellement aujourd’hui… Il aimerait jouer, mais Bébé Dino dort, Maman est partie nager et Papa fait une petite sieste. Qu’est-ce qu’il pourrait bien faire ?

Pourquoi le lire

Tout d’abord Nino Dino c’est le héros des jeunes lecteurs. Cet album aux couleurs vives joue avec les émotions et s’intéresse à la peur et l’ennui.

Le petit tyrannosaure les prend par la main pour les inviter à entrer dans l’autonomie et la créativité.

On aime, le rythme de l’histoire, et surtout on apprécie la mise en lumière du principe suivant : « c’est parfois en ne faisant rien qu’on apprend ».

Ce livre est un super levier pour inciter les enfants « un peu trop actif » à comprendre, comme le disait Christian Bobin : « L’ennui prépare l’émerveillement, comme on déploie une nappe blanche sur la table, les jours de fête. »

Lecture conseillée dès 4 ans. Pour acheter ce livre Cliquez ici ou Cliquez ici

Chronique rédigée par Elizabeth Sutton

La main qui dessine

Résumé du livre

Quand on a la main qui dessine, on peut tout créer, TOUT ! On essaye ?

Hervé Tullet invite les enfants à créer et à s’amuser en dessinant au fil des pages, jusqu’au tableau final : un petit poster qui se déplie.



Pourquoi le lire

La main qui dessine est nouveau livre de cet auteur qui n’est plus à présenter avec son concept créatif simple.

Hervé Tullet démontre à travers ses nombreux ouvrages et son Expo Idéale que chacun d’entre nous sait dessiner avec seulement des points, des traits, des taches et des gribouillages. Essayez son concept c’est l’adopter.



Ce nouvel ouvrage permet au lecteur de découvrir que sa main est magique. En suivant les petites consignes citées, il pourra réaliser des œuvres originales. Mais Hervé rappelle aussi que la main est liée à l’imagination que chacun possède. Il faut juste un peu l’exercer.

Lecture conseillée dès 2 ans. Pour acheter ce livre Cliquez ici ou Cliquez ici

Chronique rédigée par Florence Lesavre et Régine Barat

Envie de Lire ? Trouvez des Idées BOOX dans notre rubrique ici

Suivez toute l’actualité de IDBOOX sur Google Actualités