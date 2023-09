Samsung Galaxy Tab S9 FE – Tout ce qu’il faut savoir avant la sortie

La sortie de la tablette Samsung Galaxy S23 FE est imminente. Les prix en France et les caractéristiques ont fuité.

Après le Samsung Galaxy S23 FE et les Galaxy Buds FE, voici venir la tablette Galaxy Tab S9 FE. Samsung agrandit la famille « Fan Edition » avec une nouvelle tablette. Le dernier modèle remonte à 2021. II s’agissait de la Galaxy Tab S7 FE que vous pouvez voir ci-dessus.

Samsung Galaxy Tab S9 FE – Les caractéristiques

Plusieurs signes indiquent que la Galaxy Tab S9 FE va bientôt prendre la relève. Le plus révélateur d’entre eux est l’apparition de la tablette dans les listings de Google.

Seul le modèle WiFi est listé sur le site. La fiche comprend un visuel et une partie de ses caractéristiques. La Galaxy Tab S9 FE possède un écran LCD de 10,9 pouces avec une résolution de 1440 x 2304 pixels. La version « Plus » dotée d’une plus grande dalle de 12,4 pouces.

Cette tablette est propulsée par un processeur milieu de gamme Exynos 1380 comme le Galaxy A54. On est très loin du Snapdragon 8 Gen 2 de la Galaxy Tab S9 mais c’est un bon processeur milieu de gamme. Cette puce est assistée par 6Go de RAM. Ca n’est pas mentionnée mais la tablette devrait être disponible avec 128 ou 256Go de stockage.

La Galaxy Tab S9 FE fait durer le suspense sur la capacité de sa batterie. On a juste une idée de celle de la Galaxy Tab S9 FE Plus. Selon les rumeurs elle s’appuie sur une batterie de 9800mAh avec une charge rapide 45W.

Galaxy Tab S9 FE – Les prix en France

Le plus intéressant est sans aucun doute le prix de la Galaxy Tab S9 FE puisque ces modèles Fan Edition sont censés être moins chers. Il faut se tourner vers Deallabs pour éclairer notre lanterne.

Le site nous livre sur un plateau les prix pour la France de toutes les configurations de la tablette de Samsung. Selon un listing qui a malencontreusement échappé à la surveillance d’un revendeur étourdi, La Galaxy Tab S9 FE WiFi avec 6Go de RAM et 128Go de stockage affiche un prix de 529€. La version 256Go est à 599€.

La Galaxy Tab S9 FE Plus 8/128Go est un peu plus cher. Son prix monte à 699€ et le modèle avec 256Go est à 799€. Samsung proposerait aussi ses tablettes avec la connexion 5G. La Galaxy Tab S9 FE 128Go est à 629€ et la 256Go est à 699€. Le modèle Plus en 5G est supposé être à 799€ avec 128Go de stockage et à 899€ en 256Go.

Les deux tablettes devraient être annoncées dans le courant du mois d’octobre 2023 si on se base sur leur passage par la FCC.

