Chéri Samba, l’exposition qui balance pas mal à Paris

Chéri Samba, revient à Paris pour une exposition détonante. Jusqu’au 21 avril 2024, le musée Maillol accueille le plus célèbre des peintres africains.

La dernière exposition d’envergure de Chéri Samba en France remonte à 2004. À la Fondation Cartier, les amateurs d’art ont fait plus ample connaissance avec un peintre étonnant.

La rétrospective proposée par le musée Maillol retrace 40 ans de carrière en 50 œuvres. Celles-ci proviennent de la collection Jean Pigozzi, l’une des plus importantes collections d’art contemporain africain au monde.

Chéri Samba – Des paillettes et des messages

Couleurs pétantes, paillettes, textes intégrés dans les toiles, les œuvres de Chéri Samba sont très identifiables.

Sa peinture pourrait sembler «naïve » mais elle est surtout figurative et toujours porteuse d’un ou de plusieurs messages. Ceux-ci sont d’ailleurs écrits en clair sur les toiles au-delà de la scène portée en exergue par l’artiste. Chéri Samba se met en scène, il est présent dans une multitude de tableaux, tel un acteur / observateur qui veille.

En utilisant paillettes et couleurs flash, l’artiste dénonce, montre et démontre, il balance les pourris, les nocifs, les violences en Afrique et ailleurs…

Il s’exprime sur tous les sujets qui le touchent : place des femmes, mœurs, conflits sociaux, politiques…. On pourrait presque dire que le peintre est un journaliste qui certes ne communique pas via un média conventionnel, mais son rôle est de pointer les vrais sujets et de les raconter à tous !

La rétrospective dédiée à Chéri Samba ne peut laisser indifférent, toujours dans l’actualité, on passera du temps à déchiffrer ses textes en parfaite adéquation avec les sujets qu’il met en lumière.

