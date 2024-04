Exposition La Fontaine des Innocents – Hommage au chef-d’œuvre parisien

La célèbre Fontaine des Innocents, située dans le quartier des Halles à Paris, est en rénovation. La restauration devrait être achevée en juin 2024.

Le musée Carnavalet rend hommage à cette célèbre fontaine parisienne et à son sculpteur, Jean Goujon, dans une exposition.



C’est la première fois que le musée consacre une expo entièrement dédiée à un seul monument parisien. Jusqu’au 25 août 2024, les habitants de la capitale et les touristes vont pouvoir aller à la rencontre de la Fontaine des Innocents pour mieux découvrir cet édifice et ses histoires.

La Fontaine des Innocents : un peu d’histoire

Chef-d’œuvre de la Renaissance française orné de reliefs du sculpteur Jean Goujon, la fontaine des Innocents structure le centre de Paris au cœur du quartier des Halles.

En 1548, la construction d’une fontaine débute à l’angle des rues Saint-Denis et aux Fers. Elle jouxte l’église des Saints-Innocents et le cimetière du même nom, pour remplacer une fontaine plus ancienne, datée d’avant 1273.

Œuvre de Jean Goujon, peut-être associé à l’architecte Pierre Lescot, la nouvelle fontaine s’inscrit dans un programme d’aménagement urbain de la ville de Paris.

Récemment achevée lors de l’entrée d’Henri II dans Paris, en 1549, elle se dresse sur le parcours du cortège royal allant de la porte Saint-Denis au palais de la Cité.

Mais sa fonction première reste l’alimentation en eau du quartier des Halles. Son décor est tout entier dédié au thème aquatique.

Il célèbre les divinités mythologiques et les créatures marines qui peuplent les sources abreuvant la capitale. La fontaine se situe à l’époque entre la Rue Saint Denis et la rue Aux Fers. Elle sera déplacée deux fois au fil du temps.





Plus de 150 œuvres présentées

Pour suivre le chemin parcouru par la Fontaine des Innocents, le musée propose une exploration basée sur 150 œuvres.

On y trouve des sculptures, des gravures, des broderies, de la vaisselle, des tableaux, des photos, mais aussi des dispositifs numériques interactifs.

Le temps-fort de l’exposition est la découverte, dans des conditions inédites, des reliefs créés par Jean Goujon pour la fontaine. Les nymphes déposées à l’occasion de leur restauration dialoguent de nouveau avec les reliefs aux décors marins.





Jean Goujon inspire les artistes

Tout au long du parcours, le visiteur prend aussi la mesure de l’influence du sculpteur sur de nombreux artistes. Le travail de Jean Goujon est source d’inspiration au fil du temps. Ingres (avec La Source), ou encore Jean-Paul Goude lui rendent hommage en s’inspirant notamment de ses nymphes.



Vous pourrez voir aussi une splendide photographie d’Henri Cartier-Bresson prise à la volée au pied de la fontaine.

Un Lab dans l’expo

La fin de la visite mérite qu’on s’y arrête. Un atelier permet d’assister à la restauration in situ d’épreuves anciennes en plâtre des nymphes de Jean Goujon.

Dans cet atelier le public observera, les mercredis, jeudis et samedis, des conservateurs-restaurateurs au travail sur des éditions en plâtre, moulées au 19e siècle sur les nymphes originales.

L’exposition La Fontaine des Innocents : histoires d’un chef-d’œuvre parisien plaira aux amateurs d’histoire, d’architecture et à tous les amoureux de Paris.

