Fête de la Librairie Indépendante 2024 un bel évènement à vivre et à lire !

Le samedi 27 avril 2024, la France, la Belgique et la Suisse célèbrent la 26e édition de la Fête de la Librairie Indépendante.

Rendez-vous dans plus de 600 librairies pour participer à cet événement.

Cette fête est une déclinaison de la Sant Jordi en Catalogne, une journée durant laquelle les Catalans s’offrent un livre et une rose. Et vous aussi lecteurs, vous recevrez un cadeau somptueux !

Fête de la librairie indépendante – Un événement culturel majeur

La Fête de la Librairie Indépendante est un événement culturel majeur. Il contribue à célébrer et à soutenir les librairies indépendantes. Ces librairies jouent un rôle crucial dans la promotion de la diversité des idées, de la création et de la liberté d’expression.





Un cadeau spécial pour les visiteurs

À l’occasion de cette fête, chaque visiteur recevra une rose et un recueil de poèmes de Jacques Roubaud.

Ce recueil, réalisé en partenariat avec les éditions Gallimard, est un ouvrage inédit illustré par le peintre Edi Dubien.

Il rassemble une vingtaine de poèmes issus de Les Animaux de personne (Seghers Jeunesse) et Les animaux de tout le monde. 25 000 exemplaires sont disponibles dans les librairies participantes.





L’ouvrage est magnifiquement réalisé. On pourra le lire en fonction de son envie dans les deux sens ou détacher les pages. Le papier, la mise en page et le travail apporté à ce livre sont magnifiques. Bien entendu, la conversation entre les deux artistes est de toute beauté !

Les organisateurs, l’association Verbes et la librairie parisienne des Abbesses inauguraient mercredi, le lancement de la fête des librairies.

Pour l’occasion, des comédiens déclamaient des poèmes de J. Roubaud au Musée de la Chasse et de la Nature, tout en déambulant dans l’exposition de Tamara Kostianovsky (découvrez notre reportage).

Nous avons eu la chance de recevoir ce livre en avant-première, admirez !

Envie de Lire ? Trouvez des Idées BOOX dans notre rubrique ici

Suivez toute l’actualité de IDBOOX sur Google Actualités



Marie-Rose Guarniéri (librairie de Abbesses) et Caroline Loeb

Avec Catherine Ringer