Exposition Van Gogh à Auvers-sur-Oise c’est gravement beau !

Le musée d’Orsay propose jusqu’au 4 février 2024 l’exposition Van Gogh à Auvers-sur-Oise.

Le musée déploie les grands moyens pour ce rendez-vous exceptionnel autour de Vincent Van Gogh : scénographie somptueuse, expérience VR, borne d’intelligence artificielle, espace de médiation innovant et bien sûr de nombreuses toiles sublimes de l’artiste.

Focus sur Auvers-sur-Oise

C’est la première fois qu’une exposition aussi importante est consacrée aux œuvres produites par ce génie de la peinture sur les deux derniers mois de sa vie.

Van Gogh arrive dans ce petit village le 20 mai 1890. Il s’y suicide le 29 juillet. Pendant ce laps de temps le peintre crée inlassablement. Il produira 74 tableaux et une trentaine de dessins, sous l’œil bienveillant de son médecin Paul Gachet.

Pour soigner sa « mélancolie », le médecin qui devint son ami, lui conseilla de travailler pour se « distraire ». Vincent l’écouta et créa alors des chefs-d’œuvre pour la première fois réunis pour la plupart à Orsay.

Pendant le parcours, on apprécie la scénographie composée notamment de photos XXL du village nous permettant de nous immerger dans l’atmosphère de l’époque.

Auvers-sur-Oise c’est gravement beau disait Van Gogh !

A son arrivée dans le village Vincent déclare : « Il y a beaucoup de bien-être dans l’air ». Il dira aussi : « Auvers, réellement c’est gravement beau ». Alors il peint sans relâche les habitants, les rues d’Auvers, les champs environnants, l’église, la végétation, laissant libre cours à son imagination.

Toiles emblématiques, couleurs uniques, coups de pinceaux précis et flous à la fois, il embrase les cieux et s’enfonce jusqu’aux racines très profondes de la terre. Se dégage de ses dernières œuvres un sentiment de puissance, une profondeur de l’âme, un souffle éternel. Alors nous aussi en vivant cette exposition on ne peut que dire : Van Gogh à Auvers-sur-Oise c’est gravement beau !

