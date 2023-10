Océans : L’Odyssée immersive, la nouvelle exposition de L’Atelier des Lumières

L’Atelier des Lumières de Paris présente Océans : L’Odyssée immersive, une plongée dans les mondes marins jamais vue jusqu’ici !

Découvrez nos photos et notre vidéo.

L’exposition dévoile les incroyables photographies sous-marines de Brian Skerry. Photographe de renom pour National Geographic depuis 1998, il a été primé onze fois au prestigieux concours du Wildlife Photographer of the Year. Réservez votre entrée Cliquez ici.

Pendant 45 min, le visiteur découvre ces mondes sous-marins et leurs fragilités, le tout est rythmé par une bande son enchanteresse.

Mers tropicales, tempérées et arctiques, on part à l’aventure et à la découverte des cétacés, poissons clowns, tortues et autres crustacés microscopiques.

On a vu la nouvelle expo Océans à l’Atelier des lumières avec les magnifiques photos de Brian Skerry. Planante, belle et envoûtante comme les océans. RDV sur https://t.co/vdZcVZppuz pour en savoir +@AtelierLumieres @Brian_Skerry #ocean #NaturePhotography pic.twitter.com/1UGVIa6Pda — IDBOOX (@IDBOOX) October 19, 2023

Planant, beau et envoûtant

Le voyage est fort en émotions. Les mapping au sol sont fantastiques ! On a l’impression d’être dans l’océan.

Cette odyssée procure aussi une sensation d’apaisement qui nous fait oublier, l’espace d’un instant, les tracas de notre monde.

Si vous avez envie et besoin de vous ressourcer un peu, cette expo vous y aidera.

On oublie tout et on pénètre dans les profondeurs des océans et surtout si vous y allez, ne restez pas statiques, déambulez au gré de la boucle pour mieux apprécier ce fabuleux spectacle à L’Atelier des Lumières ! Réservez votre entrée Cliquez ici.

Jusqu’au 7 janvier 2024. Tous les jours de 14h à 22hjusqu’au 18 novembre. Tous les jours de 14h à 18h, du 19 novembre au 23 décembre. Nocturnes jusqu’à 22h les vendredis et samedis et pendant les vacances de Noël.

