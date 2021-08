Voyage extraordinaire au pays des œuvres d’art avec le livre pour inspiration - IDBOOX

Sur idboox on parle de livres, d’art, de culture et de High-Tech. Si vous connaissez notre site vous aurez peut-être remarqué que des photos parfois étonnantes liées au livre illustrent nos articles. Mais d’où viennent-elles, qui sont les artistes ?

Cet été, nous avons eu envie de vous faire découvrir quelques œuvres, majoritairement des sculptures et du street-art, prenant le livre et la lecture comme sujet.



Ces photographies ont été prises au gré de plusieurs voyages : France, USA, Espagne, Portugal, Israël, Hongrie.

Voici quelques photos de ces œuvres, toutes différentes et fascinantes. Pour certaines d’entres elles nous n’avons pas le nom de l’artiste et nous nous en excusons par avance (photo d’ouverture par exemple). Mais je n’ai pas pu résister à vous montrer cette splendide sculpture. Ce banc fait partie intégrante de l’œuvre. Les passants peuvent s’y assoir, tentant de découvrir ce que peut bien lire cette maman à ses enfants. (Las Vegas USA)

Petit tour du monde autour du livre et de la sculpture

Jean-Michel Foulon

Nous commençons par cette splendide sculpture de Jean-Michel Foulon. C’est un hommage à Fernando Pessoa poète portugais, omniprésent dans la ville de Lisbonne. Cette œuvre de plusieurs mètres de haut, se trouve juste devant la maison où il vécut.

Gary Lee Price

Les deux bronzes ci-dessous ont été créés par Gary Lee Price. Les sculptures se trouvent à Santa Fe (USA). L’une se prénomme “The Learning Curve” (l’arche de la connaissance ou de l’apprentissage).



L’autre, s’appelle “Big Appetite” (Grand appétit). On comprend vite l’analogie avec la soif de lecture de cette adorable enfant.

Tamar Istrin

Cette petite fille assise en train de lire est une création de Tamar Istrin, sculpteur israélien. On adore ressentir la concentration de l’enfant face à son livre. L’œuvre se trouve à Mamila un quartier, de Jérusalem.

Daniel Eggli

Sculpteur sur bois, cet artiste souvent exposé à la galerie DS de Vence, sculpte ses personnages dans le bois. Ils semblent sortis des arbres. Art brut il a réalisé une série de liseuses étonnantes et attachantes.

Marc Giai-Miniet

L’artiste met et en boites ses créations miniatures. Les messages sont puissants et poignants. Ici on observe ses œuvres tirées de sa série Dépôt de mémoire, une métaphore de la vie des hommes dans les camps de concentration.

Gregory Johnson

Le sculpteur nous offre son gigantesque Hibou. Intitulée “Monumental Professor”, cette sculpture se trouve au détour d’une rue paisible de Boulder City (USA).

Kimber

“Humpty Dumpty” se trouve également à Boulder. Ce personnage est emblématique d’une chansonnette anglaise dont la première version imprimée, avec musique, date de 1797. Il dialogue avec Alice dans “De l’autre côté du miroir” de Lewis Carroll.

Anna Jonsson

“Monumento a Clara Campoamor”, cette sculpture est un hommage vibrant à la femme qui a lutté pour que l’égalité homme-femme soit inscrite dans la Constitution de 1931, en Espagne. Admirez les détails de ce bronze que l’on peut découvrir à Séville dans le quartier de Santa Cruz.

Tatiana Trouvé

Si vous passez par La Bourse de Commerce à Paris, vous verrez ces énigmatiques chaises remplies de livres en marbre, tels des gardiens de musée et de la mémoire.

Du livre dans la rue

Et pour finir ce voyage au pays de l’art et de la lecture voici 5 œuvres de Street-Art.

Ce géant regarde à la loupe un tout petit bonhomme Fleur lisant un livre. Fresque qu’on trouve près de Versailles.

Magnifiques peintures urbaines monumentales nichées entre deux immeubles de Budapest.

Homme lisant son journal et femme absorbée par sa lecture (Budapest)

Attardez-vous un instant sur cette citation de Gladys Taber : “Un livre est comme un jardin que l’on porte dans sa poche”. Déniché dans une ruelle à proximité d’une toute petite librairie à Lourmarin.

Enfin, cette bibliothèque cache bien son jeu… dans une armoire électrique parisienne, Street-Art découvert boulevard Edgar Quinet.



Nous espérons que ce voyage au pays des livres et de l’art vous aura plu. Nous continuons à observer et à dénicher d’autres œuvres fascinantes ! Découvrez deux librairies fantastiques à Lisbonne et la librairie Acqua Alta de Venise ici

Ces photographies sont la propriété d’IDBOOX.com Merci de ne pas les réutiliser sans autorisation spéciale de notre part.