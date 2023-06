Yves Saint Laurent – Formes : l’exposition en duo show avec Claudia Wieser

Le musée Yves Saint Laurent Paris, invite l’artiste Claudia Wieser à dialoguer avec les créations d’Yves Saint Laurent.

Jusqu’au 14 janvier, assistez à une conversation inédite et délicate entre le célébrissime couturier et l’artiste allemande.

Un duo show étonnant et inédit

Le parcours de l’exposition se déroule en 4 chapitres : formes pures – Formes et couleurs – Noir et blanc – Formes géométriques. Quatre chapitres pour 40 ans de création.

Dans ce dialogue éminemment créatif, 40 pièces textiles, accessoires et croquis sont majestueusement mis en lumière.

Lors du vernissage Claudia Wieser nous confiait : « Ce projet est très spécial. Le challenge était de trouver le bon dosage entre les œuvres d’Yves Saint Laurent et mon travail ». Elle poursuit : « Je le vois comme une sorte de Dieu. Il fallait que je réussisse à être respectueuse et indépendante ». Et l’artiste remporte le défi haut la main !

Wieser a suivi les pas d’Yves Saint Laurent qui adorait la simplicité de la coupe, la rigueur des lignes et la franchise des couleurs. Ce qu’elle a créé pour l’exposition est à l’image du couturier tout en gardant la patte créative de la plasticienne.

Elle sublime tenues et accessoires avec ses installations composées de formes géométriques colorées. Elle mélange avec brio les techniques et les matières (céramique, miroir, …) en créant des compositions graphiques ainsi que des volumes décoratifs.

Yves Saint Laurent – Formes est une expérience passionnante.

L’expo permet à la fois de découvrir ou de redécouvrir les pièces les plus iconiques du couturier tout en s’immergeant dans le cocon artistique voulu et pensé par Claudia Wieser. C’est un grand moment d’émotion esthétique, à ne pas manquer !

