Explosion des ventes de livres au Royaume-Uni en 2021 - IDBOOX

Selon les derniers chiffres de Nielsen Bookscan, en 2021, le Royaume-Uni a atteint des records de vente de livres jamais égalés.

Plus de 212 millions de titres ont été vendus en 2021, c’est le chiffre le plus haut depuis une décennie. Les ventes ont augmenté de 5% par rapport à l’année précédente.

Ces chiffres ne tiennent pas compte des ebooks et des livres audio. Rien que pour le livre imprimé, le chiffre d’affaire généré est de 1,82 milliard de livres sterling ! C’est la première fois que ce chiffre est atteint dans le pays.



La fiction a augmenté de 20 %, les polar et thrillers ont augmenté de 19 %, la science-fiction et la fantasy c’est 23 % et +49 % pour la romance.

La plus forte hausse concerne la catégorie Science-sociale qui a connue la plus forte croissance, +50% pour atteindre un sommet jamais égalé à 18,7 millions£.

2022 débute sous le signe d’Omicron, le livre est une valeur refuge pour l’esprit, même si cette appétence n’est certainement pas uniquement liée au Covid-19.

En France aussi, 2021 a été une année exceptionnelle pour le livre (lire notre article).