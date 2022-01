2021 une année historique pour la vente de livres en France - IDBOOX

Malgré les confinements et la fermeture des librairies pendant le premier confinement, le livre n’a pas plié.



Interviewé sur BFM Business, Pierre Dutilleul, DG du Syndicat National de l’Edition (SNE) se réjouit des chiffres du marché du livre français pour l’année 2021.

+ 19% par rapport à 2019, + 28% par rapport à 2020, voici les chiffres historiques des ventes de livres en France en 2021.



Quelles sont les raisons de la hausse des ventes de livres en France ?

Pour Pierre Dutilleul il y a plusieurs facteurs qui expliquent cette belle santé du marché du livre. Il y a d’abord le retour des lecteurs vers le livre pour décompresser face aux confinements et à la pandémie de Covid-19. Pour lui, le premier confinement a été « une sorte de déclencheur ».

Pour le SNE, ce mouvement est « historique ». Mais d’autres éléments expliquent aussi ce regain pour la lecture et les livres. Le Click and Collect a également participé à la bonne tenue du marché.

La hausse spectaculaire des ventes de BD et particulièrement des mangas (+50%) est aussi une des raisons de cette hausse des ventes. Pour le Directeur Général du SNE, la mise en place du Pass Culture explique en partie la hausse de ce segment.

Les librairies tirent leur épingle du jeu

Les librairies bénéficient de cette hausse des ventes de livres. Bien que nous n’ayons pas les chiffres des ventes d’acteurs tels qu’Amazon, les ventes sont en hausse de 8.2% pour les librairies de 1er niveau, de +15,3% pour les librairies de 2e niveau, + 6% pour les grandes surfaces et +1% pour les hypermarchés.

A noter que malgré la baisse de production de titres de 15% en 2020, les ventes ont atteint quasiment le même chiffre qu’en 2019. 2021 a vu une hausse des parutions entraînant cette embellie qu’on espère pérenne pour le marché du livre.