Samsung Galaxy Tab S8 – Prix, fiches techniques, tout ce qu’il faut savoir sur les tablettes - IDBOOX

La sortie de la nouvelle Galaxy Tab S8 se rapproche. Prix, caractéristiques techniques, on vous dit tout ce qu’il faut savoir sur les nouvelles tablettes haut de gamme de Samsung.

On ne sait pas encore quand les Galaxy Tab S8 verront le jour. Est-ce que ce sera lors de la présentation des Galaxy S22 ou patienteront-elles jusqu’au MWC 2022 ?

Quoi qu’il en soit les différentes fuites nous laissent penser que Samsung a mis la barre encore plus haut par rapport à la Galaxy Tab S7. Le site WinFuture nous livre toutes leurs caractéristiques et leurs prix.

D’abord combien y a-t-il de Galaxy Tab S8 ? Samsung proposerait trois tablettes haut de gamme cette année. La série se compose de la Galaxy Tab S8, de la Galaxy Tab S8+ et de la Galaxy Tab S8 Ultra.

Quelles sont les caractéristiques de ces trois Galaxy Tab S8 ?

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra

La Galaxy Tab S8 Ultra s’annonce comme une tablette hors norme. Samsung a vu très grand. Elle arbore un écran aussi grand que celui d’un PC portable. La diagonale de cette dalle Super AMOLED atteint 14,6 pouces.

Cet écran possède une résolution de 2960 x 1848 pixels, un taux de rafraîchissement de 120Hz et un niveau de luminosité de 420 nits. Cette tablette possède une autre particularité qui ne fera pas plaisir à tout le monde. Samsung lui a collé une encoche.

On s’en était débarrassé sur le smartphone, elle revient sur les tablettes. Elle a la vie dure. Cette encoche abrite un capteur grand angle de 12MP et un ultra grand-angle de 12MP.

Les trois Galaxy Tab S8 tournent avec une processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Il est accompagné de 16Go de RAM DDR5 et de 512Go de stockage extensible via microSD.

Pour la connectique, Samsung a doté sa tablette d’un prise USB- 3.2 Gen 1, du WiFi 6 et du Bluetooth 5.2. Une batterie de 11200mAh alimente l’ensemble. Elle fait monter le poids de la tablette à 728g.

Samsung Galaxy Tab S8+

L’écran de la Galaxy Tab S8+ revient à une taille plus habituelle. La dalle mesure 12,7 pouces. Cette réduction de taille fait disparaître l’encoche. Cet écran est basé sur une technologie Super AMOLED 120Hz. Il possède une résolution de 2800 x 1752 pixels.

On trouve le même processeur sous la coque mais il est assisté par 8Go de RAM et 128 / 256Go de stockage extensibles via microSD. La Galaxy Tab S8 bénéficie du même traitement.

Le reste de la configuration est identique mise à part la batterie. Elle passe à 10090mAh ce qui fait baisser le poids à 567g.

Samsung Galaxy Tab S8

La Galaxy Tab S8 est le plus petit modèle de la série. Tout est relatif car son écran mesure 11 pouces. On n’est plus sur une technologie AMOLED mais sur du LCD. L’écran conserve un taux de rafraîchissement de 120Hz et il est même plus lumineux avec un taux de 500nits.

La Galaxy Tab S8 est également épargnée au niveau de l’encoche. La batterie est beaucoup moins imposante avec une capacité de 8000mAh. Son poids est de 507g.

Il faut préciser que les trois Galaxy Tab S8 disposent de 4 haut-parleurs Dolby ATMOS, d’un lecteur d’empreintes sous l’écran et de deux caméras arrière de 13MP et 6MP (UGA). Elles sont également compatibles avec le S-PEN.

Les prix

Combien coûterait la Galaxy Tab S8 ? Ce ne sont pas les prix officiels mais on en a déjà une idée. Le prix de départ de la Galaxy Tab S8 se situe entre 680€ et 700€.

Celui de la Galaxy Tab S8+ évoluerait entre 880€ et 900€. La Galaxy Tab S8 Ultra monterait à 1060€.