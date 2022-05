Hachette les ventes de livres au premier trimestre 2022

Le groupe Hachette Publishing a dévoilé ses chiffres (activité livres) pour le premier trimestre 2022 en France et à l’étranger.

Les données du groupe sont un bon indicateur pour observer les tendances du marché du livre papier, numérique et audio.



Le chiffre d’affaires s’établit à 554 M€, soit +8,7% en données publiées et +1,4% en données comparables.

En France

Si on observe le marché français, bien que le niveau d’activité reste stable, Hachette Livre enregistre une baisse de chiffre d’affaires de -1,3%.

Le niveau d’activité reste quasiment stable en Littérature générale, notamment avec le succès des best-sellers Les Fossoyeurs de Victor Castanet et Le Grand Monde de Pierre Lemaitre.

Par ailleurs, le segment Illustré bénéficie d’un rebond du tourisme et d’un riche programme de parutions sur les mangas.

Royaume-Uni

Le chiffre d’affaires enregistre un léger recul (-1,0%), après un début d’année 2021 exceptionnellement dynamique.

États-Unis

L’activité est orientée à la hausse (+2,2%) avec une dynamique favorable sur les segments de la non fiction et de la science-fiction, ce dernier bénéficiant d’un regain des ventes sur les titres de la saga The Witcher avec la sortie de la saison 2 sur Netflix.

Espagne/Amérique latine

Le chiffre d’affaires est en hausse de +34,5% en raison de la reprise de l’activité au Mexique, qui était encore pénalisée au 1er trimestre 2021 par les effets de la crise sanitaire, et d’une bonne dynamique de la Littérature générale en Espagne.

Ebook et livre audio

Le poids du livre numérique dans le chiffre d’affaires total de Lagardère Publishing s’établit à 8,1% contre 9,0% au 1er trimestre 2021. Celui du livre audio numérique est à 4,8% contre 4,6% au 1er trimestre 2021.