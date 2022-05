Momox 6 millions de livres d’occasion achetés en 2021

Les plateformes de produits d’occasion fleurissent, certaines s’en sortent plutôt bien.

Acheter d’occaz’ est considéré comme un acte responsable, écolo et positif pour favoriser l’économie circulaire.



Vinted, La bourse aux livres ou Momox voient affluer les acheteurs et les vendeurs occasionnels.

Cette dernière vient de lâcher quelques chiffres intéressants sur la vente de livres d’occasion.

La plateforme de re-commerce annonce un CA de 335 millions€ en 2021. Ce chiffre progresse de plus de 7 % versus 2020.

L’entreprise poursuit son expansion notamment en France, avec un CA de 58 millions€, passant de 18 à 21 % en un an.



Les craintes sur le pouvoir d’achat renforcent l’appétence des consommateurs pour ces plateformes de seconde main. Momox a enregistré plus de 3,7 millions de commandes sur l’année, contre environ 3,5 millions en 2020 (+7 %).

Ainsi, en France, ce sont près de 6 millions de livres qui ont été achetés à des particuliers via la plateforme de vente momox.fr et l’application en 2021, revendus ensuite sur le site d’achat momox-shop.fr et les marketplaces (Amazon, Rakuten, Ebay, La Fnac). Parmi les titres les plus rachetés on retrouve : Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n’en n’as qu’une de Raphaëlle Giordano. L’Anomalie d’Hervé Le Tellier et Changer l’eau des fleurs de Valérie Perrin arrivent en seconde et 3e position.