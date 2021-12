Le Salon du Livre et de la Presse Jeunesse 2021 ouvre ses portes

Le Salon du Livre et de la presse Jeunesse de Montreuil ouvre ses portes. Jusqu’au 6 décembre les enfants et leurs familles ont rendez-vous pour cette grande manifestation culturelle.



« Nous ? » c’est le thème choisi cette année par les organisateurs.



Pour la 37e édition du SLPJ, le programme est une fois encore riche et varié. Plus de 1000 artistes sont en dédicace et au programme, et des dizaines de milliers de livres présentés par 400 exposants.

D'ailleurs, les éditeurs ont le sourire, les derniers chiffres du marché du livre jeunesse donnent le moral

Nouveauté pour cette année, 40 autrices et auteurs invités par le Salon vous donnent rendez-vous pour des rencontres et dédicaces dans les librairies partenaires du Salon.

“ Notre usine à Nous! ” c’est par la grande exposition du Salon, déployée en plein air. Son accès est libre et gratuit pour les visiteurs, mais aussi pour les publics souhaitant seulement la visiter.

Cette expo est décuplée dans toute la France. 250 bibliothèques partenaires et 130 Centres de Culture et de Connaissances en Seine-Saint-Denis la proposent aussi.

L’annonce des lauréats des Pépites se fera en direct à Montreuil et à la télé à 17H le 1er décembre sur France TV. Découvrez tout le programme

