Marché du livre jeunesse – Chiffres clés 2021

Le Salon du Livre et la presse Jeunesse de Montreuil ouvre ses portes le 1er décembre. A cette occasion, GfK dévoile les chiffres du marché du livre jeunesse en France pour l’année 2021.

La tendance est très positive pour les livres jeunesse. Les ventes atteignent les 74.2 millions d’exemplaires entre janvier et fin octobre 2021, soit un chiffre d’affaires généré de plus de 654.7 Millions d’euros.

Les chiffres clés du marché du livre jeunesse 2021

10 millions de livres en plus pour enfants et adolescents (versus 2020) ont été vendus. Cela représente une hausse +16% en nombre d’exemplaires vendus et +20% en CA.



« Si l’effet booster du dernier Astérix est déjà à l’œuvre, le marché s’émancipe progressivement du petit Gaulois en diversifiant les sources de croissance. De plus, le pic des achats de fin d’année n’est pas encore atteint ! » laissant présager une très bonne année pour les professionnels du secteur » explique GfK.



Le livre jeunesse se porte bien et explose les compteurs ! En effet, 1 livre acheté sur 4, et ce hors Mangas est un livre jeunesse !

Quels livres jeunesse se vendent le plus ?

Le marché est stable pour l’année 2021 concernant les livres qui plaisent le plus. Les Livres jeunesse Illustrés (albums, documentaires…) représentent 55% des ventes, suivis par les romans jeunesse (27%) et les BD jeunesse.



GfK note que tous les segments sont dynamiques mais la BD donne le rythme. En effet, les ventes augmentent quasiment de moitié (+44%) par rapport à l’année dernière, sans l’aide des mangas !

Le Top 3 des ventes jeunesse

On trouve dans le peloton de tête, et sans surprise Astérix (Ed. Albert René) et Mortelle Adèle (Ed. Tourbillon) dans la catégorie BD.



Celles des romans jeunesse, grand format ou poche, sont encore animées par la saga Harry Potter (Gallimard Jeunesse) avec 4 titres positionnés dans le Top10 ventes. La nouveauté vient de Maurice Leblanc et son héros, Arsène Lupin (Hachette Romans) qui a repris des couleurs suite à la série Netflix.

Dans la catégorie Illustrés le Top 3 se découpe ainsi : Agenda Harry Potter (Gallimard), La couleur des émotions d’Anna Llenas (Ed. 4 Fleuves) et Mon amour d’Astrid Desbordes (Albin Michel).