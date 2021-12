Le manga d’occasion se vend bien aussi !

Selon la dernière étude du CNL, les ventes de manga explose avec +59% des ventes (22,5 millions d’exemplaires vendus en 2020 vs 14,1M€ en 2010. (lire notre article)

Qu’en est-il du manga d’occasion ? On sait que les fans du genre ont tendance à conserver leurs précieux exemplaires mais les bibliothèques ne sont pas extensibles.



La Bourse aux livres qui ne vend que des livres d’occasion s’est intéressée au sujet. Selon la plateforme, le manga représente 10% des ventes en France.



Elle aurait d’ailleurs à elle seule vendu 25 000 mangas depuis le début de l’année 2020. Des sagas emblématiques se sont hissés au top du classement des derniers mois tels que Fruits Basket, Nana et Vagabond.



En tête des ventes d’occasion on retrouve des séries phares : One Piece devant Naruto ou Dragon Ball, mais aussi des nouvelles séries comme Demon Slayer, Kingdom ou encore My Hero Academia.



Les acheteurs sont plutôt jeunes et ont entre 12 et 18 ans.

Le phénomène ne tarit pas, puisqu’en 2021 Il s’est vendu 7 millions de tomes de manga de plus qu’en 2020.

Par ailleurs, Manga Story, a vu son chiffre d’affaires passer de 3,8 millions d’euros en 2020 à 4,8 millions d’euros en 2021. C’est une augmentation de plus de 25%, en dépit des 3 mois de fermeture dus au confinement. Découvrez la Bourse aux Livres ici