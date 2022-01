Quel est le Top des auteurs de livres les plus vendus en France en 2021 ? - IDBOOX

Le Figaro et GfK ont dévoilé le palmarès des auteurs français les plus vendus en France pour l’année 2021.

Chaque année ces chiffres permettent d’obtenir un classement des auteurs de romans francophones selon leurs ventes totales réalisées (tous titres, tous éditeurs et grand format / poche confondus.)

Guillaume Musso conserve la première place du podium depuis 11 ans avec 1 278 000 exemplaires vendus en 2021.

Virginie Grimaldi (877 000 exemplaires) reste à la seconde place.



Franck Thilliez, est en troisième position avec 750 000 exemplaires. L’auteur entre autres de 1991 devance Michel Bussi, 4e avec 721 000 exemplaires vendus.



Marc Levy qui a souvent été dans le Top 3, est en 5ème position avec 656 000 exemplaires. Il est suivi par Bernard Minier qui entre en sixième position avec 635 000 exemplaires.



Puis, respectivement Valérie Perrin (615 000 exemplaires) et Mélissa da Costa (614 000 exemplaires) occupent la 7ème et la 8ème position.

Marie-Bernadette Dupuy (609 000 exemplaires) est à la neuvième place et Aurélie Valognes est 10ème du classement avec 600 000 exemplaires vendus en 2021.