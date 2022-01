Quel est le TOP des ventes de livres en France en 2021 ? - IDBOOX

GfK et Livres Hebdo ont dévoilé le top 50 des ventes de livres en France.



Ces 50 ouvrages ont généré la vente de 12,8 millions d’exemplaires et 150 Millions € de chiffre d’affaires (+20% versus 2020).



Ce classement contient les meilleures ventes par titre dont l’achat a été réalisé en 2021, quel que soit la date de publication du livre et tous genres littéraires confondus.

Le Top 3 des ventes de livres

Sur les premières marches du podium on trouve 3 livres qui ont cartonnés !

Astérix et le Griffon de J.Y. Ferri et D. Conrad(Albert René) s’installe une fois encore au 1er rang , avec 1,5 Million d’exemplaires écoulés.



L’anomalie de H. Le Tellier (Gallimard), Goncourt 2020, attire toujours autant les lecteurs avec 492 000 exemplaires vendus (qui est proche d’atteindre le million d’exemplaires).



La vie est un roman de G. Musso (Le Livre de Poche), représente 433 000 ventes.

BD et manga en bonne position

Cette année est assez atypique, la fiction ne dépasse que de quelques points les autres livres et notamment les BD et manga.



« L’incroyable dynamisme de la Bande Dessinée saute aux yeux, avec pas moins de 20 titres dans le top ventes cette année, contre seulement 6 en 2020 et 3 en 2019 ! commente Casseline Rosello, consultante GfK Market Intelligence Livres. Si d’autres personnages phares de la BD franco-belge sont présents dans le Top 50 aux côtés d’Astérix, les héros venus du Japon sortent grands gagnants. Des emblématiques Naruto et One Piece aux épisodes de L’attaque des titans, Jujutsu Kaisen, Demon Slayer ou encore My Hero Academia, le manga représente ainsi 12 des meilleures ventes 2021. »

A noter aussi, la performance de Goldorak (Kana), 190 000 exemplaires vendus.

Les autres performances

La non fiction est peu présente dans le Top 50 des ventes. On note toutefois, de belles performances pour: La France n’a pas dit son dernier mot d’E. Zemmour 283 000 ex. (Rubempré) et La familia grande de C. Kouchner 272 000 ex. (Seuil).



Enfin, seul titre de sa catégorie dans le Top 50 mais symbole de l’éternelle « Jeunesse » : le 1er volume de la saga Harry Potter a réalisé encore plus de 170 000 ventes, 25 ans après sa sortie en France.



GfK note aussi que 5 titres traitant de Développement personnel et Religion affichent près de 200 000 exemplaires et plus. En habitués du Top 50, Les quatre accords toltèques de M. Ruiz (Jouvence) et Les 5 blessures qui empêchent d’être soi-même de L. Bourbeau (Pocket) sont rejoints par Burn after reading de S.Jones (Contre-Dires) ,« La clé de votre énergie de N. Caestrémé (Albin Michel) et Vivre avec nos morts de D. Horvilleur (Grasset).

Les lauréats des prix littéraires performent bien

Auréolé du Goncourt 2021, La plus secrète mémoire des hommes de M. Mbougar Sarr (P. Rey) se place en 5ème meilleure vente de l’année à plus de 375 000 exemplaires.



Suivent Premier sang d’A. Nothomb (Albin Michel) prix Renaudot et plus de 230 000 ventes.

S’adapter de C. Dupont-Monod (Stock), double lauréate du Goncourt Lycéens et Fémina et plus de 165 000 exemplaires vendus.

Enfin, le format poche prédomine en 2021 avec 29 titres sur 50 du Top et 6,5 Millions ex vendus.



2021 a été une année historique pour le livre (lire notre article) Ces chiffres en sont la parfaite illustration.

Nous reviendrons sur le Top des auteurs les plus vendus en France dans un prochain article.