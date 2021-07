Test de l’assistant Amazon Echo Show 5 2e génération, modèle 2021 - IDBOOX

Les assistants intelligents s’installent peu à peu dans nos foyers. Amazon déploie des trésors d’ingéniosité et de technicité pour faire évoluer sa gamme de produits Echo. (test non sponsorisé)

Nous avons découvert le tout nouvel Echo Show 5 (2e génération, modèle 2021). Cet assistant n’a pas juste la voix, il a aussi l’image. A première vue, pas de changement versus l’ancienne génération, mais ne vous y trompez pas.



Le design n’a pas évolué et on le regrette un peu. On aimerait plus d’audace dans le look de cet appareil intelligent, mais ne boudons pas notre plaisir, nous le qualifierons de passe-partout.

Installation en quelques minutes

Comme pour toute la gamme Echo, l’installation du Echo Show 5 s’effectue en quelques minutes en WiFi simple.

Vous téléchargez l’application éponyme et un pas à pas vous guide pour mettre en activité l’appareil.

Echo Show 5 est doté de plusieurs boutons de contrôle : son, contrôle de la caméra, microphone etc.

Vous pouvez les utiliser mais sachez qu’en disant par exemple, « Alexa baisse le son » l’assistant s’exécutera.

Un écran et une caméra pour quoi faire ?

Echo Show 5 est doté d’un écran de 5.5 pouces et d’une caméra. Ni trop grand ni trop petit, l’écran tactile vous permet de faire des choses que vous ne faites pas avec un Echo Dot par exemple.



Celui-ci a été amélioré si on le compare à son aîné. La résolution est de 960 x 480. La caméra, de 2 Mpx HD permet quant à elle une bonne réception. Ce sont les principales nouveautés. L’écran est réactif et répond bien à la pression.



On n’a pas la qualité Home cinéma ou celle d’un smartphone haut de gamme, mais c’est suffisant pour une utilisation classique.



Cet écran permet de faire plusieurs choses. Vous pouvez converser en visio avec d’autres possesseurs d’appareils Echo dotés d’un écran. Vous pouvez aussi et surtout regarder vos séries sur Amazon Prime video ou en utilisant d’autres skills comme Netflix.

En utilisant Amazon Photos, Echo Show 5 se transforme en un cadre photo numérique avec une fonction diaporama. C’est très sympa, surtout si vous décidez de placer l’appareil dans votre salon ou sur une table de nuit.



La caméra fait aussi office de « chien de garde ». Si vous êtes à l’extérieur, vous pouvez garder un œil sur votre domicile via votre smartphone, quand Echo Show 5 est activée.

Si la taille de la dalle n’est pas vraiment adaptée à ça, on peut aussi surfer le web. Il faut simplement demander à Alexa d’aller sur Internet. Elle nous emmène sur Youtube et on remplace ensuite par l’adresse de son choix.

Alexa fidèle compagne du Echo Show 5

Si vous connaissez les assistants Echo, vous savez que la voix qui les accompagne est celle d’Alexa. En prononçant ce mot magique vous accédez à une myriade de possibilités. Demandez la météo, écoutez de la musique, jouer, écoutez un livre audio ou les infos, pilotez vos appareils connectés dans la maison…

Sur l’Echo Show 5 (2e génération, modèle 2021), pas de changement, Alexa répond à votre douce voix pour toujours mieux vous servir. Et quand il lui arrive de ne pas avoir réponse à une question, elle vous gratifie d’un « Hum, je ne sais pas ».

Grâce à son écran, l’Echo Show 5 se transforme aussi en Hub tactile pour gérer tous vos appareils enregistrés sur votre compte. L’interface visuelle est plus agréable que sur smartphone. Ils s’affichent par groupes ou par appareils.

Echo Show 5 plus écolo

Amazon s’est engagé pour la planète avec Climate Pledge Friendly et propose désormais des produits plus écolo. Pour l’Echo Show 5 2021, la firme a développé un appareil écoresponsable.



96% de l’emballage est fait de fibre de bois provenant de filières écoresponsables.

Fabriqué avec 30% de plastique et 100% d’aluminium coulé recyclé, le revêtement tissu de Echo Show 5 est composé, quant à lui, de 100% de tissus recyclés post-consommation.



Enfin, quand l’appareil est inactif, il se met automatiquement en mode basse consommation.

Vie privée ?

Pour garder le contrôle sur votre vie privée, Amazon a doté l’Echo Show 5 de boutons pour couper son et image. Ainsi vous n’avez aucun souci de confidentialité. On vous conseille de les utiliser quand vous ne vous servez pas de l’assistant.

Notre avis

Echo Show 5 version 2021 est pratique et peu encombrant. On le place partout dans la maison. Nous avons apprécié le côté « green » de Echo Show 5 et les efforts d’Amazon faits en ce sens.

L’appareil est sympa, pratique, réactif, facile d’utilisation, mais son design un peu trop basique pourrait être amélioré.

Le prix est aussi un atout, Echo Show 5 est à 84.99 euros. Cliquez ici pour découvrir