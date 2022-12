Quels sont les Mangas les plus vendus en France en 2022 ?

GfK et Livres Hebdo ont publié les meilleures ventes de livres pour 2022 en France. Le manga est bien présent dans le Top 50 des ventes (lire notre article).

Mais quels sont les mangas préférés des Français en terme de ventes ? Elles se cantonnent à 3 séries phares pour le Top 10.

Sans surprise on retrouve dans les meilleures ventes One Piece cité trois fois dans le top 10 et premier du podium.

Lancée en France en 2000 (en 1997 au Japon), One Piece s’est vendue à plus de 34,7 millions d’exemplaires en France depuis sa parution.

Le tome 1, qui avait dépassé l’an passé le million d’exemplaires vendus en France, continue fortement à intéresser de nouveaux lecteurs.

-Dans le monde, le tirage de la série mythique s’élève à plus de 500 millions d’exemplaires.

-Chaque année, depuis 11 ans, elle est la série n°1 des ventes de mangas.

-En 2021, elle représente à elle seule 9,22 % du marché du manga en France.

–ONE PIECE tome 103 est la première vente du Marché Livres cette semaine avec 70 360 exemplaires vendus en 3 jours !

Découvrez le Top 10 des ventes Manga en France en 2022

ONE PIECE : EDITION ORIGINALE. VOL. 1, ROMANCE DAWN A L’AUBE D’UNE GRANDE AVENTURE

SPY X FAMILY. VOL. 1

NARUTO. VOL. 1

ONE PIECE : EDITION ORIGINALE. VOL. 2, LUFFY VERSUS LA BANDE A BAGGY !!

SPY X FAMILY. VOL. 7

NARUTO. VOL. 2

SPY X FAMILY. VOL. 2

ONE PIECE : EDITION ORIGINALE. VOL. 3, UNE VERITE QUI BLESSE

NARUTO. VOL. 3

SPY X FAMILY. VOL. 3

Retrouvez les autres Top Manga au Japon cliquez ici