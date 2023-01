Bonne année 2023 de la part d’IDBOOX !

Chers tous et toutes, toute l’équipe d’IDBOOX vous souhaite une bonne année 2023 !

2023 on y croit, on reste droit, on se déploie et on flamboie ! Frédéric et Elizabeth co-fondateurs d’idboox.com, Régine, Marion chroniqueurs sur idboox.com vous souhaitent le meilleur pour cette année 2023.

Continuez à soutenir IDBOOX en 2023

Pour cette nouvelle année, on reste là, au plus près de vous chers lecteurs ! Vous vous êtes toujours plus nombreux et depuis 12 ans l’aventure reste belle, merci pour cela. Notre site est toujours gratuit et sans subvention.

IDBOOX c’est une présence en ligne mais aussi physique grâce aux salons et conférences que nous avons animés. Nous pensons par exemple au Festival du livre audio (Plume de Paon), à Creativ’Book (Dot Event) ou encore aux Assises du livre numérique (SNE). Merci à nos partenaires et on se retrouve pour d’autres évènements en 2023 !

On vous informe au plus juste et en toute objectivité (édition, culture, tech, pop culture etc.). Place aussi à la distraction avec des tas de contenus gratuits pour petits et grands. Chaque week-end découvrez des idées BOOX pour les juniors et les adultes.



On vous parle des dernières innovations tech sur le site et sur notre chaine Youtube. Découvrez les derniers smartphones, IoT, tablettes liseuses, ordinateurs avec nos tests. Vous découvrez nos coups de cœur avec des expositions et des films.

On joue ensemble grâce aux merveilleux cadeaux qu’on vous fait gagner tout au long de l’année avec nos partenaires et annonceurs.

Nous vous souhaitons pour 2023, de beaux moments, des moments forts, des moments d’échanges, de culture, de geekerie et de tech! Belle et bonne année à toutes et à tous !