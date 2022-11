France – Marché du livre jeunesse – Chiffres clés 2022

Quel est le poids du marché des livres pour enfants en 2022 ? Quel marché ? Et quels sont les livres jeunesse dans le top 10 pour l’année ?

A l’ouverture du Salon de la Pesse et du Livre Jeunesse à Montreuil (lire notre article), GfK publie son étude annuelle sur ce segment de l’édition.

Marché du livre jeunesse – Un recul prévisible

L’année 2021 avait battu tous les records en matière d’édition jeunesse avec la pandémie. Pour 2022, c’est différent, le marché accuse une baisse de 13%. Toutefois le segment jeunesse est à +1% si on le compare à 2019.

65,1 millions de livres Jeunesse vendus !

Au cours de l’année 2022, il s’est vendu 65,1 millions de livres jeunesse, hors BD et manga.

Cela représente un chiffre d’affaires de 601,3 millions d’euros selon les données GfK Market Intelligence, en recul de -13% en volume et -9% en CA par rapport à janvier-octobre 2021.

GfK note tout de même un point important : les ventes de mangas neufs en France ont encore augmenté par rapport à l’année dernière et totalisent plus de 38 millions de livres achetés (+5% vs fin oct.2021) et plus de 300 millions d’euros de CA (+10%). Et on sait que le manga touche aussi un jeune public.



Un marché stable concernant les genres

Le marché affiche la même structure qu’en 2021. Le Livre Jeunesse Illustré (albums, documentaires…) est en tête avec 55% des ventes. Il est suivi du Roman jeunesse (27%) et de la BD jeunesse (18%). Tous les segments affichent la même tendance moyenne à la baisse par rapport à 2021. Seule la BD Jeunesse présente une dynamique forte par rapport à 2019 : +25% en volume.

Livre jeunesse – Quel est le top des ventes ?

Mortelle Adèle est incontournable avec 2.3 millions d’ex vendus. La série truste 9 places sur 10 dans le top BD.

Côté romans jeunesse, grand format ou poche, le Top 10 à fin octobre fait une place à de grands classiques de la littérature, Le Petit Prince (A. de Saint-Exupéry) et Vendredi ou la vie sauvage (M. Tournier), à côté de standards de la pop culture Jeunesse, comme Harry Potter (JK. Rowling) ou la dernière série Le Peuple de l’air : le prince cruel (H. Black).

Découvrez le Top 10 des séries