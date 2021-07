Un directeur général pour le nouveau festival du livre de Paris - IDBOOX

Le salon Livre Paris n’a pas eu lieu pour cause de pandémie depuis deux ans. C’était le moment pour le Syndicat National de l’Edition (SNE) de repenser cette grande manifestation culturelle.

Le nouveau salon du livre (dont on ne connait pas le nom pour le moment) prendra plus la forme d’un festival de tous les livres.

Il aura lieu du 21 au 24 avril 2022 au Grand Palais éphémère et dans plusieurs villes françaises.

Pour organiser ce nouvel évènement, le SNE a nommé Jean-Baptiste Passé au poste de Directeur général. Il prendra ses fonctions mi-septembre 2021.



J.B. Passé connait le monde du livre de l’intérieur, il a travaillé de nombreuses années chez Media diffusion. Et, depuis 2016, il est à la tête des librairies La Procure.



Dans un communiqué, il déclare : « Je suis très honoré par la confiance qui m’est faite. La transformation du Salon du livre en Festival revêt une double exigence économique et culturelle et j’aborde ce défi avec autant d’humilité que d’enthousiasme ! Notre ambition est de faire entendre la voix de tous les livres, sous toutes leurs formes, à tous les publics et de vivre un moment convivial, authentique, participatif autour de la lecture, par et avec les éditeurs et les auteurs, pour et avec les lecteurs. Alors que la lecture devient grande cause nationale, notre festival en sera une expression vivante au cœur de la cité, depuis Paris, définitivement capitale des lettres, et demain dans toute la France ! »

L’organisation de la direction artistique sera dévoilée courant septembre 2021.