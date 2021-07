Notre sélection d’écouteurs True Wireless pour un été 2021 en musique - IDBOOX

On vous a concocté une sélection de 6 écouteurs True Wireless avec et sans ANC pour écouter de la musique, des podcasts et des livres audio au soleil cet été.

Nous avons testé de nombreux écouteurs True Wireless ces derniers mois compatibles Android et iOS. Tous les constructeurs se sont lancés sur ce segment et le marché pullule d’écouteurs True Wireless avec une qualité sonore variable.

Il est parfois difficile de s’y retrouver. On vous a fait une sélection des meilleurs écouteurs que nous avons testés. Attention, les écouteurs sont uniquement classés par prix.

Avec ou sans ANC, pour les sportifs ou les mélomanes d’intérieur, il y en a pour toutes les oreilles et tous les budgets. Les prix vont de 99€ à 199€. On commence par trois produits sans système de réduction de bruit active.

Google Pix Buds A à 99€

Avec les Pixel Buds A, Google vise le grand public avec un produit de qualité simple d’utilisation et à un prix réduit. Les écouteurs remplissent ces critères. Ils se révèlent légers et confortables à porter sur la longueur. Ils restituent un son doux avec une balance des aigus et des graves bien équilibrés.

La qualité sonore satisfera le plus grand nombre à condition de ne pas être un audiophile pointilleux.

On est un peu plus réservé sur les commandes vocales notamment sur le réglage du volume et l’absence d’ANC. Mis à part ces deux points, les Pixels Buds A ont tous les arguments pour séduire un public à la recherche d’écouteurs True Wireless polyvalents, simples, efficaces et à un prix très accessible.

Notre test complet des Google Pix Buds A

Cliquez sur ce lien pour acheter les Pixel Buds A

Teufel Supreme In à 119,99€

Les Supreme In ne sont pas à proprement parler des True Wireless mais ils sont particulièrement adaptés à la pratique du sport. Ils nous ont surpris par leur qualité audio et la justesse des réglages. Cela compense leur design un peu aride mais ce n’est pas ce qu’on leur demande.

Ce sont des écouteurs intra-auriculaires simples d’utilisation et efficaces avec une bonne autonomie. On les conseillera notamment pour les longues marches et le sport.

Notre test des Supreme In

Cliquez sur ce lien pour acheter les Teufel Supreme In

Sennheiser CX True Wireless à 129€

Les Sennheiser CX True Wireless offrent un rapport qualité/prix étonnant avec une qualité de son premium à 129€. Leur design aurait pu être un peu plus fin mais ils se révèlent très confortables à porter et leur forme particulière compense l’absence d’ANC. A 129€, les CX True Wireless sont les écouteurs incontournables de cet été.

Notre test complet des Sennheiser CX True Wireless

Cliquez sur ce lien ou sur ce lien pour acheter les Sennheiser CX True Wireless



Huawei FreeBuds 4 à 149,99€

Les Huawei FreeBuds 4 possèdent des qualités qui sont malheureusement balayées par certaines faiblesses handicapantes. On apprécie leur forme bouton et leur confort. C’est une force mais c’est loin d’être un bon point pour l’isolation.

Elle est quasiment inexistante dans un environnement bruyant. Cela ruine tous les efforts de l’ANC qui montre pourtant son potentiel dans un espace plus calme en supprimant tous les bruits éloignés.

Parmi les autres points positifs, on citera une qualité sonore plus que correcte qui ne manque pas de puissance et le mode multipoint.

Au final, les Huawei FreeBuds 4 sont simples et agréables à utiliser mais l’ANC qui aurait pu faire sa force n’est pas au rendez-vous tout comme l’autonomie un peu juste.

Notre test complet des Huawei FreeBuds 4

Cliquez sur ce lien pour les acheter les Huawei FreeBuds 4. Il existe également en ce moment un pack avec un bracelet connecté Huawei Band 6 pour le même prix. Cliquez sur ce lien pour acheter le pack.

Oppo Enco X à 149,99€

Les Oppo Enco X sont une excellente surprise. Ils trouvent leur place parmi les meilleurs écouteurs True Wireless avec ANC. Oppo n’a fait aucune fausse note. Ils sont légers et agréables à porter. Les écouteurs produisent un son immersif avec des basses puissantes et un ANC qui n’est pas un gadget.

On peut également rajouter qu’ils sont certifiés IP54 et supportent la charge sans fil. Les Oppo Enco X sont une vraie réussite. Oppo a su rester raisonnable avec leur prix. Il s’aligne sur celui d’autres ténors du son.

Notre test complet des Oppo Enco X

Cliquez sur ce lien ou sur ce lien pour acheter les Oppo Enco X en noir ou en blanc

Jabra Elite 85T à 199€

Les Jabra Elite 85T font partie des meilleurs écouteurs True Wireless testés à la rédaction. Pour de si petits écouteurs, la qualité audio est impressionnante avec des basses puissantes et un rendu sonore plein de subtilités.

L’ANC est performant et efficace. On voit vraiment la différence lorsqu’il est activé et il ne perturbe pas l’équilibre du son.

Le niveau de personnalisation des commandes et l’application font également la différence par rapport à la concurrence. L’appli n’a pas été développée à la va vite par Jabra. Elle propose de nombreuses options pour adapter les écouteurs à ses goûts et tirer le meilleur d’eux mêmes.

Les Jabra Elite 85T font un sans faute au niveau technique. Ils trébuchent juste sur le prix qui aurait pu être un peu plus doux.

Notre test complet des Jabra Elite 85T

Cliquez sur ce lien ou sur ce lien pour acheter les Jabra Elite 85T