IA génératives et Français – Statistiques 2024 et infographie

Une étude de l’IFOP pour Talan révèle l’impact des intelligences artificielles génératives (IA génératives) sur la vie quotidienne des Français.

L’utilisation des IA génératives a connu une augmentation spectaculaire de +60% versus 2023. Notamment, 70% des 18-24 ans et 22% des personnes de 35 ans et plus les utilisent personnellement.



Environ 48% des utilisateurs d’IA génératives estiment que leur entreprise les soutient dans cet usage. De plus, 38% d’entre eux pensent que leur productivité et leur efficacité ont augmenté grâce à ces outils. En fait, 80% des utilisateurs satisfaits recommanderaient l’utilisation d’IA génératives à leurs proches.

Quelles sont les IA génératives les plus populaires en France ?

L’étude classe ChatGPT en première position avec 66% d’utilisateurs, suivi de Bard-Gemini de Google (15%), Adobe Photoshop IA (14%) et Bing Copilot de Microsoft (13%). Il est intéressant de noter que 11% des utilisateurs ont opté pour une version payante de ChatGPT.

Copié / Collé ?

En ce qui concerne l’utilisation des résultats générés par les IA, 44% des utilisateurs (et 61% des 25-34 ans) les utilisent tels quels sans modification. De plus, 35% déclarent qu’ils auraient du mal à se passer de ces outils.

IA génératives – Les freins et les craintes

Cependant, malgré ces avantages, 75% des utilisateurs d’IA génératives ne pensent pas que ces outils pourraient automatiser plus de 30% de leurs tâches professionnelles. En outre, 46% pensent qu’ils ne pourraient pas automatiser plus de 10% de leurs tâches professionnelles.



Enfin, la peur des risques associés aux Intelligences artificielles a augmenté. En effet, 79% des personnes de 18 ans et plus expriment leur inquiétude face à l’émergence des IA génératives (contre 68% en mai 2023).

De plus, 62% des Français et 74% des cadres et professions intermédiaires supérieures considèrent qu’elles constituent un risque important pour la sécurité des données, contre 53% en mai 2023, soit une augmentation de +17% en un an.

