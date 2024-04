ChatGPT débarque sur les Nothing Phone 2a et Nothing Phone 2

Nothing annonce l’intégration de ChatGPT sur le Nothing Phone (2a) et le Nothing Phone 2 dans une nouvelle mise à jour.

C’est le moment de vérifier les mises à jour de votre smartphone Nothing. Après la mise à jour Nothing OS 2.5.5 du mois d’avril, le constructeur va injecter de l’intelligence artificielle dans ses smartphones.

La mise à jour de sécurité du Nothing Phone 2 contenait une autre surprise que l’amélioration de l’appareil photo et la correction des bugs. La compagnie a ajouté une touche de ChatGPT.

Vous devez avant tout télécharger l’application ChatGPT sur le PlayStore pour en profiter. Vous aurez ensuite accès aux nouveautés liées à l’intelligence artificielle.

Nothing ouvre la porte à ChatGPT

Nothing a ajouté un widget pour accéder directement à l’IA conversationnelle dans différents modes. La mise à jour comprend d’autres fonctionnalités comme un copier/coller de texte ou de l’image dans une conversation avec ChatGPT.

Cette mise à jour spéciale arrivera également sur le Nothing Phone 2a et le Nothing Phone 1. Le déploiement est prévu à la fin du mois d’avril 2024.

Nothing n’a oublié personne. Les récents écouteurs Nothing Ear et Nothing Ear a vont gagner un nouveau geste pour démarrer une conversation avec ChatGPT. Il apparaîtra dans l’application Nothing X après la mise à jour.

En attendant nous vous encourageons à découvrir notre test des écouteurs Nothing Ear qui ont sérieusement gagné en qualité. Le Phone (2a) est disponible ici

Suivez toute l’actualité IDBOOX sur Google Actualités