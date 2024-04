C’est la Journée Mondiale du Livre et du Droit d’Auteur 2024 !

Depuis 1995, l’UNESCO a instauré la Journée Mondiale du Livre et du Droit d’Auteur.

L’objectif : promouvoir la lecture, l’industrie éditoriale et la protection de la propriété intellectuelle à travers le droit d’auteur à l’échelle mondiale.

La France, la Belgique et le Luxembourg prolongent cette célébration jusqu’au 26 avril avec la Fête de la librairie indépendante.

En cette journée, De nombreux événements sont organisés pour célébrer le livre sous toutes ses formes. Les bibliophiles ont rendez-vous à l’UNESCO, à Paris, le 23 avril de 10 h à 18 h pour assister à diverses animations.

Inauguration de Strasbourg, Capitale Mondiale du Livre 2024

Strasbourg devient officiellement la Capitale Mondiale du Livre ce 23 avril. Pour l’occasion, de nombreuses manifestations ont lieu dans les rues, les transports, les écoles…

Les festivités se prolongent jusqu’au 28 avril et au fil de l’année. Pour en savoir plus, cliquez ici.

Livre : Trop d’inégalités

À l’occasion de la Journée Mondiale du Livre, la Fédération des Aveugles et Amblyopes de France plaide pour un accès universel à la lecture et à l’information.

Selon elle, il est essentiel que chaque enfant, dès son plus jeune âge, ait un accès égal aux ressources éducatives.

En effet, de nombreux obstacles éducatifs existent encore pour les enfants aveugles ou malvoyants, notamment en ce qui concerne la disponibilité du matériel pédagogique adapté.

C’est crucial pour leur avenir et leur intégration dans la société et la vie professionnelle ! De plus, il est indispensable que les personnes aveugles et malvoyantes puissent, à tous les âges de leur vie, avoir accès et participer pleinement à la vie culturelle et sociale, estime l’association.

