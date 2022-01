Les américains et la lecture - Livre papier ebook et audio - Chiffres clés 2021 - IDBOOX

Selon une étude de Pew Research, les pratiques de lecture des américains évoluent en 2021.



Trois américains sur 10 lisent des livres numériques et écoutent des livres audio dématérialisés.

Lecture format papier versus numérique aux USA

La proportion des américains lisant des livres imprimés reste prépondérante. Mais il est à noter qu’au cours des 12 derniers mois, 30 % déclarent avoir lu un livre numérique (ebook ou audio).

Peu importe le format pourvu qu’on lise !

75 % des adultes américains déclarent avoir lu un livre au cours des 12 derniers mois dans n’importe quel format, que ce soit complètement ou partiellement, un chiffre qui est resté pratiquement inchangé depuis l’enquête de Pew en 2011.



65 % des adultes déclarent avoir lu un livre imprimé au cours de la dernière année.

De plus, les Américains ont lu (en moyenne) environ 14 livres au cours des 12 mois passés.



Dans les faits, selon les chiffres du cabinet d’analyses, 33 % des Américains lisent en numérique et lisent également des livres imprimés. 32 % déclarent ne lire que des livres imprimés. Seulement 9 % déclarent n’avoir lu que des livres au format numérique (ebook + audio) et n’avoir lu aucun livre imprimé au cours des 12 derniers mois.

Les autres points à retenir

La proportion d’adultes dont le revenu annuel est inférieur à 30 000 $ qui ont écouté un livre audio a augmenté de 8 points depuis 2019 (22 % contre 14 %).



La proportion d’adultes américains vivant en ville qui déclarent avoir lu un livre dans n’importe quel format est passée de 75 % en 2019 à 81 % en 2021, soit une augmentation de 6 points.

Voir le détail dans le graphique ci-dessous