Jeu Concours – 3 livres Avatar – Le guide de Pandora à gagner !

Vous avez aimé Avatar – La voie de l’eau ? Nous aussi ! En partenariat avec les éditions Qillin tentez de gagner le livre somptueux Avatar – Le guide de Pandora.

Du 12 au 15 janvier, 3 exemplaires du livre réservé aux fans des films de James Cameron, sont à gagner pour la nouvelle année !

A propos du livre : Avatar – Le guide de Pandora

Le grand guide de Pandora et de ses habitants À 4,5 années-lumière de la Terre se trouve la splendide lune de Pandora, le monde des Na’vi.

Avec cette encyclopédie, découvrez sa géologie complexe, sa flore luxuriante ainsi que sa faune extraordinaire. Comprenez le mode de vie de son mystérieux peuple qui vit en osmose avec la nature et partez à la rencontre d’autres clans de régions inconnues.

Observez les humains, ceux qui cherchent à explorer ce monde magnifique et ceux qui souhaitent l’exploiter.

Dans cet ouvrage richement illustré ce sont tous les secrets du monde d’Avatar qui vous sont dévoilés. Avec une préface de la star d’Avatar et des Gardiens de la Galaxie Zoe Saldana (Neytiri, Gamora) et une introduction du producteur Jon Landau. Lire notre chronique complète ici – Voir le livre cliquez ici

