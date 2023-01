Les Français et la culture générale chiffres clés 2023

L’IFOP a renouvelé son étude sur les Français et la culture générale en partenariat avec la Revue L’éléphant.

Quelle est la perception des Français sur la culture en général ? Qui sont les prescripteurs ? Lire aussi l’article publié en 2018.



Premier constat, 50% des Français estiment que leurs compatriotes ont moins de connaissances qu’il y a 50 ans : soit une hausse de 17 points par rapport à 2012.



Les jeunes sont plus sévères dans leur jugement. En effet, ceux qui pensent que les Français en savent plus qu’il y a 50 ans ne sont plus que 34% contre 49% il y a dix ans. A noter, ce sont les plus âgés qui sont le moins critiques (40% des plus de 65 ans contre 27% des moins de 35 ans).

Moins cultivés ?

58% des sondés estiment avoir un niveau de culture générale « élevé » : soit une baisse de 6 points vs 2012.

31% estiment que le niveau de connaissance des Français est inférieur à celui de leurs voisins occidentaux : soit une hausse de 14 points par rapport à 2012.



Autre chiffre intéressant, 61% des moins de 25 ans déclarent avoir déjà éprouvé de la honte par manque de culture générale.

Et les influenceurs ?

A l’heure de la prévalence des réseaux sociaux, et contrairement aux idées véhiculées par ceux-ci, la grande majorité des Français, y compris les plus jeunes, continuent d’accorder leur confiance aux « sachants » classiques, chercheurs, enseignants, universitaires (78%) et se méfient des « influenceurs ». Concernant cette catégorie, 11% des répondants leur font confiance. Et, 22% des 18-24 ans leur accorde leur confiance. Les jeunes et les français en général ne sont donc pas dupes !

La culture c’est comme la confiture ….?

Enfin, 67% des personnes interrogées déclarent faire des recherches individuelles approfondies pour s’informer ou se renseigner sur un sujet précis.

Et pour finir, 67% des français estiment que la culture générale est primordiale pour bien élever ses enfants (+7 points). Par contre, pour réussir sa vie professionnelle, sentimentale ou briller en société, les chiffres s’effondrent. (voir le graphique en ouverture de l’article).

