Les ventes de PC s’effondrent au premier trimestre 2023

Ce début d’année a été difficile pour les constructeurs de PC. Les ventes se sont littéralement effondrées au premier trimestre 2023.

La période post-Covid n’est pas propice aux ventes d’ordinateurs qu’ils soient sous Windows ou sous la bannière d’Apple. Selon les dernières estimations d’IDC, un total de 56,9 millions d’ordinateurs se sont écoulés dans le monde pendant cette période.

C’est 23,3 millions de moins qu’en Q1 2022. Cela correspond à une baisse de 29%. Tous les constructeurs enregistrent une baisse à deux chiffres, comparé au premier trimestre 2022. C’est inhabituel mais Apple est le plus touché avec une chute de plus de 40%.

Baisse des ventes de PC en Q1 2023 – Apple lourdement touché

Lenovo reste au sommet avec un total de 12,7 millions de PC vendus et une part de marché de 22,4%. En revanche, la compagnie recule de 30,3%.

HP et Dell prennent la suite avec 12 et 9 millions d’unités vendues. Leurs ventes baissent respectivement de 24,2% et 31% entre Q1 2022 et Q1 2023.

Les ventes d’Apple dégringolent. Elles reculent de 40,5%. Les ventes de Mac passent de 6,9 à 4,1 millions sur le trimestre.

Asus prend la cinquième place du classement avec 3,9 millions de PC vendus contre 5,6 millions à la même période l’an passé. Le constructeur n’est pas épargné avec une diminution de 26%.

Compte tenu de la situation économique instable la demande est extrêmement faible. Les stocks s’amoncèlent et IDC ne prévoit pas une amélioration dans les mois à venir. La croissance pourrait repartir vers la fin de l’année 2023.