USA – Une étude sur les livres, la lecture, les réseaux sociaux, les ebooks

Les réseaux sociaux et le web semblent influencer de plus en plus en plus les lecteurs. Selon une étude publiée aux USA par Myvision, c’est surtout vrai concernant les jeunes.

Ces chiffres font aussi le point sur les goûts des américains en matière de lecture, les choix des supports, l’impact des réseaux.

Le Syndicat National de l’Edition, en France, consacre d’ailleurs une journée sur le thème de la prescription avec une table ronde dédiée au sujet lors des Assises du livre numérique. Idboox aura le plaisir d’animer cette table ronde.

Les habitudes de lecture des américains

93% des américains ont lu au moins 1 livre en 2022 et 1 sur 6 ont lu plus de 20 livres. Concernant les styles de lecture on retrouve dans le top 3, la Fiction 53%, La Fantasy 38% et les suspenses 38%.



Autre chiffre intéressant, 40% des américains empruntent des livres dans les bibliothèques. 2 sur 3 achètent leurs ouvrages chez des grands libraires physiques ou en ligne.

1 américain sur 3 achète des livres d’occasion et 36% préfèrent les librairies indépendantes.

L’influence des médias sociaux

Aux USA, les réseaux sociaux et les partages de chroniques sur ces réseaux influencent les lecteurs. Si 54% d’entre eux choisissent leurs livres par recommandation (amis, familles), ils sont 40% à suivre les avis des réseaux sociaux.



Parmi ces réseaux TikTok est de plus en plus présent avec 21% ont entendu parler de BookTok. Cette cible concerne particulièrement les jeunes. L’âge moyen des personnes qui ont entendu parler de BookTok est de 29 ans… et bien souvent les très jeunes (12 – 18ans) arrivent au livre via ce réseau. A partir 49 ans on ne s’intéresse pas à ce réseau.

Livre papier vs ebooks

L’étude s’est intéressée aussi aux supports de lecture. 71% préfèrent les livres papier et 86% ont déjà lu un livre numérique. En 2022, 44% des sondés ont acheté un livre papier. 20% ont choisi le livre numérique et 36% ont acheté les deux indifféremment. Ils dépensent en moyenne 73$ pour l’achat de livres papier et 47 dollars pour des ebooks par an.



Pour ceux qui choisissent des ebooks, la principale raison est le prix bien inférieur, c’est le cas de 56% des américains. Toutefois, 71 % des Américains pensent que les liseuses rendent plus difficile le soutien aux librairies locales, 75 % ajoutent que les liseuses sont plus pratiques que les livres physiques. Découvrez notre rubrique Etudes avec des chiffres intéressants ici



Source